Legault demande aux Québécois de ne pas voyager d’une région à l’autre

Lors de son point sur le coronavirus, le premier ministre, François Legault, demande aux Québécois d’éviter de voyager d’une région du Québec à une autre, sauf si les déplacements sont «essentiels». Pareille mesure permettra selon lui de mieux circonscrire la propagation du virus à l’échelle de la province.

«On suit ça, région par région. Pour l’instant, on n’a pas besoin de fermer des régions, mais c’est important pour éviter de propager le virus de ne pas voyager d’une région à l’autre, à moins que ce ne soit essentiel», a tonné l’élu lors de son point de presse quotidien.

M. Legault ajoute que «chaque geste qui permet de limiter les contacts avec personnes va nous permettre de limiter la contagion et sauver des vies».

En date de jeudi, 121 cas de personnes infectées avaient été confirmés au Québec, dont 7 étaient en hospitalisation. Québec, qui affirme que la situation «demeure sous contrôle» et que les mesures «donnent des résultats», invite les citoyens à ne «surtout pas relâcher nos efforts».

Au lendemain de l’annonce d’un premier décès au Québec, le gouvernement réitère par ailleurs que les personnes âgées de 70 ans et plus doivent rester chez eux «autant que possible», ainsi qu’éviter tous les rassemblements et les déplacements non-essentiels.

Le chemin Roxham et le coronavirus

Plus tôt, jeudi, la vice première ministre Chrystia Freeland a annoncé que les «migrants irréguliers» traversant la frontière entre les États-Unis et le Canada via le chemin Roxham seront automatiquement placés en quarantaine à partir de vendredi prochain.

Ottawa affirme avoir eu des discussions avec Québec à ce sujet. Le premier ministre François Legault ainsi que la ministre de la Justice, Sonia Lebel, auraient été interpellés hier sur la question. Plusieurs intervenants ont fait part de leurs préoccupations à l’égard des passages à la frontière dans ce secteur de la Montérégie, dans la foulée de la crise du coronavirus.

«Nous nous sommes entendus pour loger temporairement, à partir de demain, tous les demandeurs d’asile, afin de s’assurer qu’ils soient tous isolés pendant 14 jours comme toute autre personne qui entre au pays devrait le faire», a promis Mme Freeland.