COVID-19: Une campagne fédérale et un appel entre premiers ministres

OTTAWA — Une campagne publicitaire nationale démarre lundi alors que le nombre de cas confirmés au pays approche des 1500.

Ottawa a développé une campagne multimédia de 30 millions $. Québec, pour sa part, a déjà une campagne publicitaire qui roule pour insister sur la nécessité de la distanciation sociale. La campagne fédérale portera, évidemment, le même message.

Le premier ministre Justin Trudeau organisait une conférence téléphonique avec ses homologues provinciaux, lundi matin, avant sa sortie publique quotidienne.

M. Trudeau disait dimanche que tant que les autorités provinciales estimaient avoir assez de pouvoirs pour assurer le respect des mesures de prévention, Ottawa n’avait pas besoin d’imposer la Loi sur les mesures d’urgence. Sa conversation de lundi avec ses homologues fera donc le point sur la situation.

Dimanche, en Colombie-Britannique, on a constaté des attroupements dans les parcs et sur les plages.

Réagissant à cette situation, la ministre fédérale de la Santé Patty Hajdu a d’abord évoqué la capacité des autorités locales d’imposer des amendes aux individus récalcitrants comme ça se fait en France, par exemple. Puis, elle a rappelé que la Loi fédérale sur la mise en quarantaine permet aussi à Ottawa d’imposer des amendes et même des peines criminelles. Cependant, cette loi ne s’applique que pour ceux qui entrent au pays et non pas à ceux qui se déplacent à l’intérieur ds frontières canadiennes.

Le dernier bilan disponible de cas confirmés de la maladie à COVID-19 au pays: 1430 cas au Canada dont 425 en Ontario, 424 en Colombie-Britannique, 259 en Alberta, 219 au Québec, 33 en Saskatchewan, 28 en Nouvelle-Écosse, 11 au Manitoba, 8 au Nouveau-Brunswick. Terre-Neuve-et-Labrador et l’Île-du-Prince-Édouard ont confirmé chacun trois cas.

On a compté également deux cas au Yukon et un dans les Territoires du Nord-Ouest. Les TNO, inquiets de l’accessibilité à des ressources en soins de santé, ont d’ailleurs fermé leurs frontières depuis samedi à tous les voyageurs, y compris les Canadiens. Le seul cas qui y a été diagnostiqué, une personne qui est maintenant guérie, rentrait d’un séjour en Alberta et en Colombie-Britannique.

Et puis, sur la base militaire de Trenton où sont mis en quarantaine depuis le 10 mars les 228 voyageurs du Grand Princess, on en est toujours à 13 cas confirmés.

Au total, au pays, il y a eu 21 décès et 15 guérisons de cas diagnostiqués ont été signalées.

Lina Dib, La Presse canadienne