Ottawa tente de convaincre Washington de ne pas militariser la frontière

Ottawa discute avec Washington pour convaincre l’administration Trump de ne pas envoyer des militaires à la frontière qui sépare les deux pays.

Le premier ministre Justin Trudeau a confirmé, jeudi matin, que cette perspective est envisagée par Donald Trump. Washington enverrait des soldats américains à 30 km de la frontière canadienne pour protéger les États-Unis d’entrées illégales et de la propagation du nouveau coronavirus.

«Le Canada et les États-Unis ont la frontière non militarisée la plus longue au monde et c’est dans l’intérêt des deux pays de la garder comme ça. Nous sommes en discussion avec les États-Unis sur cet enjeu», a déclaré M. Trudeau qui continue à rencontrer la presse devant la porte de sa résidence même si les 14 jours d’isolement volontaire qu’il s’était imposés ont pris fin mercredi.

Ces discussions entre le Canada et les États-Unis se tiennent alors que c’est au nord de la frontière qu’on s’inquiète du grand nombre de cas de COVID-19 recensés chez les Américains. Les yeux des Québécois et des Ontariens sont particulièrement rivés vers la situation dans l’État de New York.

Depuis la fermeture de la frontière canado-américaine aux déplacements non essentiels, le 21 mars, M. Trudeau et ses ministres disent qu’ils pourraient, éventuellement, resserrer les contrôles à la frontière, mais qu’il n’en est pas encore question.

C’était de nouveau le message de M. Trudeau, jeudi matin. «S’assurer d’un approvisionnement en nourriture, en fournitures médicales et en équipements nécessaires, venant de l’autre côté de la frontière, ça fait partie de la protection des Canadiens», a-t-il rappelé.

Le premier ministre a également expliqué, jeudi matin, que c’est parce qu’un «certain nombre de personnes» ne suivaient pas la directive de l’isolement de 14 jours au retour d’un voyage que son gouvernement a décidé de se prévaloir de la Loi sur la mise en quarantaine.

Depuis mercredi, toute personne qui arrive de l’étranger reçoit l’ordre de rester chez elle.

«Beaucoup de gens vont suivre ces instructions. Santé Canada va faire des suivis avec beaucoup de gens pour vérifier qu’ils sont effectivement en isolement. Et s’il y a des gens qui refusent de suivre, ben on a déjà vu plusieurs cas dans les nouvelles où des gens se sont fait arrêter», a prévenu M. Trudeau.

Rapatriements

Le gouvernement fédéral poursuivait, jeudi, ses efforts de rapatriement des Canadiens coincés à l’étranger.

Mercredi, trois vols d’Air Canada ont ramené 800 Canadiens au pays du Maroc, d’Espagne et de l’Équateur.

Vendredi, ce sont deux avions d’Air Transat qui iront chercher des Canadiens coincés au Salvador et au Guatemala.

Nombre de cas

Le dernier bilan canadien est de 3579 cas confirmés ou soupçonnés. On a également compté 36 décès liés à la maladie à COVID-19.

Distribution des cas au pays, selon les derniers bilans provinciaux: 1339 au Québec, dont huit décès; 858 en Ontario, dont treize décès; 659 en Colombie-Britannique, dont 14 décès; 419 en Alberta, dont deux décès; 86 en Saskatchewan; 68 en Nouvelle-Écosse; 67 à Terre-Neuve-et-Labrador; 35 au Manitoba; 26 au Nouveau-Brunswick; cinq à l’Île-du-Prince-Édouard; quatre dans deux des trois territoires. On n’a rapporté aucun cas au Nunavut.

Il faut ajouter à ces bilans les 13 cas chez les 228 passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess et tenus en quarantaine sur la base militaire de Trenton, en Ontario, du 10 au 24 mars. Les voyageurs guéris ou qui n’ont pas été malades sont rentrés chez eux mardi; les autres demeuraient en quarantaine.

Selon les dernières données épidémiologiques récoltées par l’Agence de la santé publique du Canada, 58 pour cent des transmissions du virus sont communautaires et 40 pour cent ont pour source un voyageur.

Jusqu’à ce jour, plus de 158 000 Canadiens se sont soumis à un test de COVID-19.

Lina Dib, La Presse canadienne