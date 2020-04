Nouvel assouplissement de l’aide fédérale de 75% des salaires

OTTAWA — Le gouvernement fédéral assouplit une fois de plus son aide aux entreprises.

Pour avoir accès à la subvention de 75 pour cent de la masse salariale, les entreprises n’auront plus à démontrer une baisse de 30 pour cent de leurs revenus.

Ottawa abaisse la barre à 15 pour cent de pertes. Et les mois de janvier et de février pourront servir de point de référence.

Les organismes à but non lucratif et les organismes de charité pourront inclure ou exclure les subventions gouvernementales reçues pour calculer leurs pertes.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé ce nouvel ajustement, mercredi matin, à son point de presse quotidien.

Le premier ministre tente manifestement d’adoucir le choc attendu jeudi alors que les statistiques de chômage pour le mois de mars seront publiées.

Et en annonçant l’assouplissement pour la subvention salariale aux entreprises, il a plaidé une fois de plus auprès des entreprises pour qu’elles réembauchent les employés mis à pied.

«Pour que notre économie survive à tout ça nous avons besoin que les entreprises survivent et que les employés soient payés», a-t-il souligné.

M. Trudeau a également annoncé des changements au programme fédéral d’emplois d’été pour les étudiants.

Ottawa offrira aux employeurs jusqu’à 100 pour cent du salaire minimum en vigueur dans la province où ils embaucheront des étudiants.

«Aujourd’hui, nous prenons un pas dans la bonne direction pour aider les jeunes à trouver du travail en ces temps difficiles, mais je veux être clair: nous allons en faire davantage», a déclaré M. Trudeau.

Le premier ministre promet que l’aide viendra aussi à ceux qui sont passés dans les mailles du filet d’aide fédérale déjà annoncée.

«Je pense par exemple aux pigistes, aux professionnels des soins à domicile et à ceux dont les heures de travail ont été réduites à 10 heures par semaine ou moins. On est en train de trouver des solutions et on va vous aider», a-t-il promis une fois de plus.

Ottawa travaille aussi à préparer «des mesures supplémentaires pour aider nos aînés les plus vulnérables bientôt».

Nombre de cas

Il y a 18 447 cas confirmés et probables décelés par les tests administrés au Canada. La maladie à COVID-19 a provoqué jusqu’à maintenant la mort de 402 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux disponibles: 9340 cas au Québec, dont 150 décès; 5276 cas en Ontario, dont 174 décès; 1373 cas en Alberta, dont 26 décès; 1291 cas en Colombie-Britannique, dont 43 décès; 310 cas en Nouvelle-Écosse, dont un décès; 260 cas en Saskatchewan, dont trois décès; 228 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont deux décès; 217 cas au Manitoba, dont trois décès; 105 cas au Nouveau-Brunswick; 22 cas à l’Île-du-Prince-Édouard; sept cas au Yukon; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

Lina Dib, La Presse canadienne