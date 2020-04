Québec demande l’annulation des événements sportifs et culturels jusqu’au 31 août

QUÉBEC — Le gouvernement du Québec demande l’annulation des festivals, ainsi que des événements publics sportifs et culturels prévus sur le territoire québécois pour la période allant jusqu’au 31 août.

Le gouvernement fait valoir par communiqué «un contexte où certaines mesures sanitaires mises en place pour protéger les Québécois de la COVID-19 devront être respectées à plus long terme».

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy et la ministre déléguée à l’Éducation, Isabelle Charest, en ont fait l’annonce, vendredi.

«Cette directive est émise considérant l’évolution de la situation de la COVID-19 au Québec et la nécessité de respecter notamment la mesure de distanciation physique de deux mètres pour une période prolongée», indiquent les ministres par communiqué.

Pour pallier l’impact de la pandémie, le gouvernement du Québec «prévoit et explore diverses formes d’accompagnement et de soutien aux festivals et aux événements qu’il finance par le biais de ses ministères et de leurs programmes».

Parmi ces événements, il y a bien sûr les Internationaux de tennis du Canada qui devaient accueillir les athlètes de la WTA cet été au stade du parc Jarry. Les organisateurs disent évaluer présentement les conséquences de cette annonce en discutant des différentes options avec la WTA au sujet du tournoi qui devait se dérouler du 7 au 16 août.

«Nous comprenons la décision du gouvernement du Québec qui se doit de penser à la sécurité et à la santé des Québécoises et des Québécois», a déclaré Eugène Lapierre, le directeur du tournoi. Notre priorité dans la gestion de cette crise a toujours été d’assurer la sécurité des joueurs, des amateurs, des bénévoles, de nos partenaires et de nos employés et nos décisions iront donc en ce sens. Nous travaillerons avec la WTA pour faire une annonce officielle sur le statut de la Coupe Rogers dès demain.»

Le groupe Evenko a de son côté indiqué qu’il se «conformera» à la décision du gouvernement.

Les événements Osheaga, Îlesoniq et Lasso Montréal n’auront donc pas lieu tel que prévu d’ici au 31 août.

Evenko a dit poursuivre sa réflexion quant aux options qui s’offrent «pour tous les événements qui étaient prévus jusqu’à cette date».

«Il est encore trop tôt pour annoncer spécifiquement le statut des différents événements», a-t-on précisé.

«Bien entendu nous ferons tout en notre possible afin de minimiser les impacts de cette décision auprès de nos parties prenantes, en tentant de reporter les événements lorsque possible», a affirmé Jacques Aubé, président-directeur général d’Evenko.

Déjà jeudi, le Festival d’été de Québec (FEQ), le Festif! de Baie-Saint-Paul et L’International des Feux Loto-Québec avaient tous trois annoncé l’annulation des activités prévues à leur programmation de 2020.

Le Festival Juste pour rire a reporté ses activités à l’automne, du 29 septembre au 11 octobre.

Les autres grands rendez-vous montréalais du début de l’été, qui attirent des foules denses, ont déjà été annulés pour cause de pandémie: le Tour de l’Île et le Festival Go vélo Montréal, les Francos de Montréal et le Festival international de jazz.

Le Grand Prix du Canada, prévu le 14 juin au circuit Gilles-Villeneuve de l’Île Notre-Dame, a été aussi reporté en raison de la pandémie de COVID-19.

La Presse canadienne