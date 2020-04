Le Québec déplore 69 nouveaux décès liés à la COVID-19, a indiqué dimanche le ministère de la Santé et des services sociaux dans son plus récent bilan.

Signe encourageant, peut-être, il s’agit du plus petit nombre de morts depuis le 19 avril, et le deuxième plus bas depuis le 14 avril. Le nombre de décès s’élève à 1515 depuis le début de la crise.

Autres données encourageantes: le nombre des hospitalisations n’a augmenté que de neuf pour atteindre 819. On y dénombrait aussi deux personnes de moins aux soins intensifs, ce qui en porte le total à 215.

Toutefois, la propagation de la maladie continue de progresser puisqu’on recense 24 107 nouveaux cas, une hausse de 840 par rapport à la veille.

On considère que 5342 personnes affectées se sont rétablies, 285 de plus que la veille.

La région de Montréal demeure la plus touchée par la pandémie. On dénombre sur l’île de Montréal 11 621 cas confirmés (+460), 2789 en Montérégie (+53), 2711 à Laval (+132) et 1796 dans Lanaudière (+73).

Si la progression semble freinée en Mauricie-Centre-du-Québec (1127) et en Estrie (822) où la hausse est inférieure à 2 %, elle se poursuit dans la région de la Capitale-Nationale qui enregistre 762 cas, une augmentation de 5,8 %.

Dans l’Outaouais, on recense 252 cas, une hausse de 2,4 %. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la situation était stable puisqu’on y dénombrait 266 cas, le même chiffre que la veille.

Le ministère a rappelé dimanche que le port du masque ou du couvre-visage était dorénavant recommandé dans les lieux publics «lorsque la distanciation physique (2 mètres) n’est pas possible», citant l’exemple des transports en commun.

Le premier ministre François Legault devrait reprendre lundi ses points de presse avec la ministre de la Santé, Danielle McCann, et le directeur national de la Santé publique, Horacio Arruda. Les autorités québécoises devraient annoncer cette semaine leur plan de déconfinement.

La Presse canadienne