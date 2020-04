Après avoir évoqué des «vacances» pour les élèves, Roberge durcit le ton

QUÉBEC — Après avoir qualifié la période de confinement de «vacances» pour les élèves, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, change de ton et devient, de son aveu même, «plus exigeant et plus directif».

Il a reconnu en conférence de presse lundi qu’il y a eu «gradation» entre ce qui a été dit à la fermeture des écoles le 13 mars dernier et ce qui est aujourd’hui préconisé par son gouvernement.

Québec a décidé de rouvrir les écoles primaires et les garderies le 11 mai prochain dans toutes les régions, sauf la grande région de Montréal, où la COVID-19 frappe le plus fort.

Les écoles secondaires, les cégeps et les universités demeureront fermés jusqu’à la fin août.

Malgré tout, de 6 à 16 ans au Québec, la fréquentation scolaire est obligatoire, a tenu à rappeler le ministre Roberge d’un ton qui tranche complètement avec le discours qu’il tenait à la mi-mars.

«L’adolescent de niveau secondaire qui est à la maison doit poursuivre une scolarisation, a-t-il déclaré en prenant bien soin de mettre l’accent sur le mot « doit ». Les parents doivent accompagner leurs adolescents.»

Interrogé sur la possibilité que les élèves soient soumis à des évaluations, M. Roberge a évoqué le droit pour l’enseignant de demander «des traces» et de «tenir compte des travaux qui sont remis par l’élève» pour «porter un jugement et moduler la note».

«Ce n’est pas vrai de dire que l’année est finie au secondaire et que ça ne compte plus, a-t-il insisté. Les enseignants ne sont pas en congé et les élèves non plus.»

Il a précisé que la même règle s’appliquait au primaire et demandé aux parents de «s’acquitter de l’obligation» de fréquentation scolaire de leurs enfants.

Plus tôt, le premier ministre François Legault avait énuméré cinq raisons motivant sa décision de rouvrir les écoles, l’une d’elles étant une stabilisation de la situation dans les hôpitaux.

Selon M. Legault, il est important que les enfants retournent à l’école, pour leur bien, surtout ceux ayant des difficultés d’apprentissage.

Le premier ministre a ajouté que les risques sont limités pour les enfants, qu’il avait eu l’accord de la santé publique et que la vie doit continuer. Le retour en classe se fera cependant sur une base volontaire, a-t-il dit.

Caroline Plante, La Presse canadienne