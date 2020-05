OTTAWA — Les policiers d’Ottawa demandent l’aide du public afin de retrouver les auteurs de vols d’examens universitaires.

Les enquêteurs du Service de police d’Ottawa ont besoin d’aide pour identifier deux hommes qui seraient responsables de divers vols d’examens à l’Université Carleton en janvier.

Les policiers ont précisé le mode opératoire des suspects. Ils seraient entrés dans la salle où se déroulait l’examen, auraient récupéré les documents sans s’enregistrer avant de rapidement quitter les lieux.

Le suspect du vol du 17 janvier est un homme noir, âgé de 20 à 25 ans, qui mesurerait cinq pieds, 10 pouces et serait plutôt mince. Il portait des pantalons gris foncé, un manteau d’hiver en duvet noir assorti d’un capuchon et d’une paire de bottes de la même couleur, et une bande blanche fluorescente ornait l’avant.

Le suspect d’un autre vol survenu deux jours plus tard est un homme d’origine caucasienne, âgé de 20 à 25 ans, qui mesurerait entre cinq pieds, 10 pouces et six pieds, de bonne corpulence, avec des cheveux foncés et une moustache. Au moment du méfait, il portait des pantalons noirs ornés de bandes blanches au niveau des mollets, un veston bleu foncé assorti d’un capuchon et des espadrilles blancs.

La porte-parole de l’Université de Carleton n’a pas encore commenté la situation.

La Presse canadienne