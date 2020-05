COVID-19: Les étudiants pourront demander leur PCU dès vendredi

OTTAWA — Les étudiants pourront demander leur prestation canadienne d’urgence dès vendredi.

Cette PCUE offre 1250 $ par mois aux étudiants qui n’auront pas réussi à trouver un emploi d’été pour financer la suite de leurs études postsecondaires.

«Vous pourrez présenter une demande à partir de vendredi, mais en attendant, ça vaut la peine de vous rendre sur le site de l’Agence du revenu pour vous inscrire à « Mon Dossier » si ce n’est pas déjà fait. Ça va accélérer encore plus le processus», a rappelé le premier ministre Justin Trudeau à sa sortie quotidienne, mercredi avant-midi.

Pour ce qui est de l’aide aux entreprises, ils sont maintenant 2 millions de travailleurs canadiens dans 120 000 entreprises à profiter de la subvention salariale d’urgence qui fournit 75 % du salaire d’un employé, avec un plafond de 847 $ par semaine.

Aux entreprises qui ne se qualifient pas pour cette subvention, M. Trudeau propose de se tourner vers le Fonds d’aide et de relance régionale, qui peut distribuer environ un milliard de dollars «pour aider les petits employeurs dans les régions rurales ou ceux qui oeuvrent dans l’industrie du tourisme ou les industries saisonnières».

«Ils peuvent vous aider à répondre à vos besoins les plus urgents – que ce soit des problèmes de liquidité ou du mal à garder vos employés. Donc, donnez-leur un coup de fil», a proposé le premier ministre.

M. Trudeau a aussi profité de son point de presse pour se réjouir de l’approbation d’un premier test sérologique au Canada.

«C’est une étape importante pour mieux comprendre les mécanismes d’immunisation contre le virus et la façon dont il se propage. Ça va nous aider à assurer la santé et la sécurité des Canadiens», a-t-il dit.

Situation dans les CHSLD

Les néo-démocrates croient que la solution pour les CHSLD passe par une loi fédérale. Le chef du Nouveau parti démocratique (NPD) Jagmeet Singh veut imposer «une garantie de soins» et des «standards nationaux».

Sans surprise, les bloquistes rejettent cette idée. Le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet rappelle qu’il est question de compétence provinciale.

«On a des tentations de se mettre le nez dans ce qui n’est pas de nos affaires (…). Le travail du fédéral, de façon très claire, c’est de respecter son obligation et d’augmenter les transferts en santé aux provinces et au Québec. Plus d’argent et de façon permanente», a exigé M. Blanchet.

Le premier ministre Justin Trudeau a, jusqu’à maintenant, assuré qu’il respecte la compétence provinciale en matière de santé et a promis d’aider les provinces à «relever les défis» des CHSLD, sans préciser de quelle manière.

Les élus étudiaient mercredi le projet de loi qui augmente la capacité d’emprunt de la Commission canadienne du lait de 200 millions $ à 500 millions $; «une formalité», de l’avis de l’opposition bloquiste. C-16 devrait donc être facilement adopté par la Chambre des communes mercredi, puis par le Sénat vendredi.

Nombre de cas

Il y a eu plus de 1 145 000 tests administrés au Canada jusqu’à maintenant. Environ 6 % d’entre eux ont détecté la maladie.

Jusqu’à maintenant, on a recensé 71 486 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 5209 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 39 225 cas au Québec, dont 3131 décès; 21 236 cas en Ontario, dont 1765 décès; 6345 cas en Alberta, dont 118 décès; 2360 cas en Colombie-Britannique, dont 131 décès; 1020 cas en Nouvelle-Écosse, dont 48 décès; 573 cas en Saskatchewan, dont six décès; 290 cas au Manitoba, dont sept décès; 261 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 120 cas au Nouveau-Brunswick, dont 118 guéris; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

Lina Dib, La Presse canadienne