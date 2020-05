La subvention salariale prolongée pendant trois mois, jusqu’à la fin août

Ottawa prend les grands moyens pour convaincre les employeurs d’utiliser la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC).

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé vendredi que la SSUC sera prolongée jusqu’à la fin du mois d’août et qu’il y aura des assouplissements pour que davantage d’employeurs y adhèrent.

«On doit s’assurer que ce programme continue d’aider les gens, qu’il encourage les employeurs à réembaucher leurs employés et à élargir leurs heures d’activités autant que possible», a-t-il dit.

«Au cours du prochain mois, on va travailler avec les représentants des entreprises et des travailleurs pour effectuer des ajustements nécessaires», a ajouté M. Trudeau.

La subvention salariale devait initialement prendre fin au début du mois de juin. Elle sera prolongée de 12 semaines, jusqu’au 29 août.

La SSUC n’est pas très populaire auprès des grandes entreprises.

En date du 11 mai, plus de 123 000 demandes avaient été traitées et approuvées par l’Agence du revenu du Canada et la majorité d’entre elles étaient pour des demandes de moins de 100 000 $.

Seules 13 demandes avaient été approuvées pour des salaires totalisant plus de 5 millions $.

Aide aux étudiants

C’est à partir de vendredi que les étudiants peuvent soumettre leur demande pour une prestation d’urgence de 1250 $ par mois ou 2000 $ s’ils sont handicapés ou ont des personnes à charge.

Comme pour la PCU, ils devraient recevoir les montants dans leur compte en dépôt direct quelques jours après leur demande.

Mais les étudiants devront confirmer qu’ils cherchent un emploi. Ils seront invités à consulter le site web guichetemplois.gc.ca ou à télécharger l’application Guichet Emplois.

Le gouvernement fédéral espère combler 70 000 emplois d’été de cette manière.

Aide aux chercheurs

Les chercheurs canadiens auront aussi droit à un coup de pouce du gouvernement fédéral. Le premier ministre a annoncé pas moins de 450 millions $ pour les aider à maintenir leurs emplois.

«Ces fonds serviront à maintenir les salaires de ceux qui font de la recherche pour qu’ils puissent continuer leur travail essentiel», a déclaré M. Trudeau.

Nombre de cas

Il y a eu plus de 1,23 million de tests administrés au Canada jusqu’à maintenant. Environ 6 % d’entre eux ont détecté la maladie.

Jusqu’à maintenant, on a recensé 73 837 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 5503 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 40 724 cas au Québec, dont 3351 décès; 21 922 cas en Ontario, dont 1825 décès; 6457 cas en Alberta, dont 121 décès; 2392 cas en Colombie-Britannique, dont 135 décès; 1034 cas en Nouvelle-Écosse, dont 55 décès; 582 cas en Saskatchewan, dont six décès; 289 cas au Manitoba, dont sept décès; 261 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 120 cas au Nouveau-Brunswick, dont 118 guéris; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

Catherine Lévesque, La Presse canadienne