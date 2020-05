Morneau détaille les conditions du crédit d’urgence pour les grands employeurs

OTTAWA — Les prêts offerts aux grandes entreprises par le gouvernement fédéral viennent avec plusieurs conditions qui, selon le ministre fédéral des Finances, assureront la protection de l’argent public.

Le Crédit d’urgence pour les grands employeurs (CUGE) est destiné aux entreprises qui ont des revenus annuels de plus de 300 millions $ et qui ont besoin d’emprunter au moins 60 millions $ pour traverser la pandémie de la COVID-19.

Le ministre Bill Morneau a annoncé, mercredi matin, que le gouvernement fédéral est maintenant prêt à traiter les demandes.

«Nous mettons en place des conditions de prêts qui protégeront les Canadiens», a dit le ministre, en conférence de presse à Toronto.

Ainsi, ce crédit sera fait à 20 % de «créances prioritaires garanties par des prêteurs existants» et à 80 % de prêt non garanti à un taux d’intérêt de 5 % la première année et de 8 % la deuxième.

«Nous demanderons aux sociétés cotées en bourse d’émettre des bons qui nous donneront l’option d’acquérir des actions ou de recevoir l’équivalent (…) totalisant 15 % du montant reçu. Si les entreprises ne sont pas cotées en bourse, elles paieront des frais comparables», a précisé le ministre qui espère que les coffres de l’État profiteront de l’éventuelle reprise économique.

Le ministre Morneau a également spécifié que les entreprises qui utiliseront cette mesure pourront continuer aussi à se servir de la subvention salariale qui offre 75 % de la masse salariale jusqu’à la fin du mois d’août.

Travaux parlementaires

Le gouvernement Trudeau semble avoir perdu son dernier allié pour le maintien de la suspension actuelle des travaux parlementaires normaux.

Les élus se rencontrent virtuellement deux fois par semaine, et en personne, mais en groupe réduit, une fois par semaine. Les conservateurs veulent un retour au travail parlementaire en personne, dès lundi. Les bloquistes posent certaines conditions, dont des changements à la prestation canadienne d’urgence (PCU), pour ne pas exiger la même chose.

Mercredi matin, le chef bloquiste Yves-François Blanchet n’en démordait pas.

«Si le gouvernement souhaite qu’on continue à siéger en mode restreint comme maintenant, avec des règles spéciales, il devra se montrer digne de sa propre demande et nous lui avons communiqué nos exigences à cet effet», a-t-il lancé lors de son point de presse.

Le chef du Nouveau parti démocratique (NPD) Jagmeet Singh veut, lui aussi maintenant, une plus grande place pour l’opposition.

«Ça a fonctionné jusqu’à maintenant, mais on pense qu’avec les programmes que le gouvernement a annoncés, avec le programme d’aide aux entreprises, on a maintenant un plus grand besoin d’avoir plus de transparence», a dit M. Singh, lors d’un point de presse mercredi matin.

Le chef du NPD évoque, comme les conservateurs, l’idée de réunions hybrides, comme au Parlement britannique, où certains élus se présenteraient en personne tandis que d’autres s’y joindraient via écrans.

Nombre de cas

Il y a eu plus de 1 337 000 tests administrés au Canada. Environ 5 % d’entre eux ont détecté la maladie. À travers le pays, on fait passer maintenant entre 26 000 et 28 000 tests par jour.

Jusqu’à maintenant, on a recensé 79 113 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 5913 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 44 197 cas au Québec, dont 3647 décès; 23 384 cas en Ontario, dont 1919 décès; 6716 cas en Alberta, dont 128 décès; 2446 cas en Colombie-Britannique, dont 146 décès; 1045 cas en Nouvelle-Écosse, dont 57 décès; 599 cas en Saskatchewan, dont six décès; 290 cas au Manitoba, dont sept décès; 260 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 120 cas au Nouveau-Brunswick, tous guéris; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

Lina Dib, La Presse canadienne