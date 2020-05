Traçage: Ottawa offre aide logistique et aide financière aux provinces

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau laisse entendre que Québec ne répond pas à son offre d’aide pour retracer les contacts de personnes infectées par la COVID-19 dans la province.

Vendredi matin, M. Trudeau a indiqué qu’Ottawa propose aux provinces des fonctionnaires fédéraux capables de faire 3600 appels par jour, sept jours par semaine. Il a ajouté à ça 1700 employés de Statistique Canada qui pourraient, de leur côté, faire 20 000 appels par jour.

«On est en train de travailler de proche avec l’Ontario sur la recherche de contacts et on serait là pour aider n’importe quelle autre province qui en aurait besoin. On a juste besoin qu’ils nous fassent une demande pour augmenter le débit de leur recherche de contacts», a dit M. Trudeau.

L’Ontario et le Québec sont les deux provinces les plus touchées par l’épidémie.

Depuis plusieurs semaines, le gouvernement fédéral s’est dit prêt à aider les provinces à augmenter leur capacité de dépistage de la maladie et leur capacité de traçage des contacts des malades.

Jeudi soir, au cours de l’appel hebdomadaire entre premiers ministres, l’offre est devenue «plus concrète», a-t-on indiqué au bureau de M. Trudeau.

«La prochaine phase de notre collaboration sera axée sur le dépistage, la recherche de contacts et le partage de données. Et comme je l’ai dit à mes collègues à travers le pays, le gouvernement fédéral sera là pour appuyer, faciliter et financer ce travail», a déclaré M. Trudeau vendredi matin.

Nombre de cas

Il y a eu plus de 1 377 000 tests administrés au Canada. Environ 5 % d’entre eux ont détecté la maladie. À travers le pays, on fait passer en moyenne quelque 28 000 tests par jour.

Jusqu’à maintenant, on a recensé 81 765 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 6180 Canadiens.

Distribution des cas, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 45 495 cas au Québec, dont 3800 décès; 24 628 cas en Ontario, dont 2021 décès; 6768 cas en Alberta, dont 132 décès; 2479 cas en Colombie-Britannique, dont 152 décès; 1046 cas en Nouvelle-Écosse, dont 58 décès; 622 cas en Saskatchewan, dont sept décès; 290 cas au Manitoba, dont sept décès; 260 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 121 cas au Nouveau-Brunswick, tous guéris, sauf un; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

Lina Dib, La Presse canadienne