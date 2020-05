Toujours pas d’entente entre libéraux et néo-démocrates sur un Parlement hybride

OTTAWA — Jagmeet Singh a estimé lundi que la promesse de Justin Trudeau de travailler avec les provinces pour accorder aux travailleurs des congés de maladie payés constitue un bon point de départ, mais que des gestes concrets seront nécessaires avant que les néo-démocrates acceptent de suspendre les séances habituelles de la Chambre des communes pendant l’été.

Un nombre restreint de députés a débattu lundi d’une motion du gouvernement libéral proposant de renoncer aux séances «normales» de la Chambre des communes et d’élargir plutôt le comité spécial COVID-19 qui a siégé en lieu et place depuis un mois. L’entente sur ce comité prenait fin lundi.

Parce qu’ils ne détiennent qu’une minorité de sièges aux Communes, les libéraux ont besoin du soutien d’au moins un des principaux partis d’opposition pour adopter cette motion. Or, les conservateurs exigent la reprise des séances «physiques» des Communes, et le Bloc québécois n’était pas impliqué dans ces négociations.

Le chef du Bloc, Yves-François Blanchet, a déclaré lundi que son parti avait déjà énoncé un ensemble de conditions avant d’engager des discussions sur la façon dont le Parlement pourrait siéger. Les bloquistes souhaitaient davantage d’aide aux entreprises pour couvrir leurs frais généraux fixes, par un crédit d’impôt remboursable en 2021, ainsi qu’un plan simple sur la façon dont les libéraux donneraient suite à une promesse de soutien financier pour les personnes âgées.

M. Blanchet a plus tard indiqué que les libéraux n’avaient donné suite à aucune des deux demandes. Le chef bloquiste indiquait toutefois que son parti accepterait probablement tout consensus pour régir la façon dont la Chambre des communes siégera.

Cela laisse dans l’équation le Nouveau Parti démocratique (NPD) et ses conditions. Peu avant le débat aux Communes, lundi, le chef du NPD, Jagmeet Singh, avait énoncé ses conditions pour appuyer la motion libérale: il exigeait un geste concret du gouvernement sur deux semaines de congés de maladie payés pour tous les Canadiens qui seraient atteints de la COVID-19 et sur le soutien aux personnes handicapées aux prises avec cette maladie.

Trudeau d’accord

Lors de sa conférence de presse quotidienne devant son domicile à Ottawa, lundi matin, M. Trudeau a déclaré qu’il était logique de soutenir les congés payés pour tous les travailleurs s’ils sont malades, afin que les personnes susceptibles d’être infectées par le nouveau coronavirus n’aient pas à choisir entre aller travailler malade et ne pas être payé.

«Le gouvernement poursuivra sans tarder les discussions avec les provinces afin de s’assurer qu’au moment où nous entrons dans la phase de rétablissement de la pandémie, chaque travailleur au Canada qui en a besoin aura accès à 10 jours de congés de maladie payés par année», a déclaré le premier ministre. «Nous envisagerons également d’autres mécanismes à plus long terme pour soutenir les travailleurs en arrêt maladie.»

Mais M. Singh a estimé en Chambre que cette «annonce positive» était en deçà des exigences de son parti. «Nous devons également voir les gestes concrets. Et nous espérons que ça se produira», a-t-il dit.

Le chef du NPD avait déjà suggéré au gouvernement fédéral d’utiliser la Prestation canadienne d’urgence ou l’assurance-emploi pour offrir un congé de maladie payé immédiatement. Il suggérait aussi au gouvernement de travailler avec les provinces pour obtenir ces deux semaines de congé de maladie même après la fin de la pandémie.

M. Singh a également déclaré lundi que le gouvernement devait aussi tenir sa promesse de fournir plus de soutien aux Canadiens handicapés qui éprouvent des difficultés pendant la pandémie.

La question est maintenant de savoir comment les deux parties pourraient combler cet écart — et sinon: quelles autres options pourraient exister pour dénouer l’impasse.

Les conservateurs veulent des réponses

Les conservateurs ont toujours indiqué qu’ils voulaient supprimer le comité spécial COVID-19 et rétablir les séances habituelles à la Chambre des communes, avec un maximum de 50 députés à la fois. Le chef conservateur Andrew Scheer a souligné lundi aux Communes la nécessité d’un retour immédiat du Parlement, tandis que la leader de l’opposition en Chambre, Candice Bergen, a exposé certaines des principales différences entre une session parlementaire normale et le comité spécial.

Il s’agit notamment du manque de jours d’opposition, des motions d’initiative parlementaire et de la possibilité de soumettre des questions au feuilleton, l’un des principaux moyens dont disposent les partis d’opposition pour obtenir des informations du gouvernement.

«Bien que des questions peuvent être posées au comité spécial, nous n’obtenons certainement pas de réponses», a déclaré Mme Bergen. «Et il y a beaucoup de choses que l’opposition peut faire lorsque le Parlement siège pour essayer d’obtenir des réponses et pour demander des comptes au gouvernement. Cela ne se produira pas si cette motion est adoptée.»

Mais les libéraux et les néo-démocrates soutiennent que le plan des conservateurs prive essentiellement une majorité de Canadiens de leurs droits, car les députés qui vivent loin d’Ottawa ou qui présentent des risques pour la santé auront de grandes difficultés à assister aux séances en personne.

Tous les partis conviennent qu’il existe actuellement des limites techniques à la création d’un Parlement virtuel complet — des limites qui n’existent pas pour les comités des Communes. Ces limites avaient été soulignées dans un rapport d’un comité des Communes au début du mois. On évoque des préoccupations concernant le piratage lors des votes des députés et des questions de procédure telles que la façon de traiter les rappels au règlement et les questions de privilèges.

Les libéraux affirment que c’est pourquoi ils ont proposé d’élargir l’actuel comité COVID-19 en ajoutant une réunion par semaine et en utilisant un format hybride qui permettrait à tous les députés de participer par le biais d’une présence en personne ou virtuelle. «Avec cette motion, avec un Parlement hybride, il y aurait plus de temps pour les questions», a plaidé lundi le leader du gouvernement en Chambre, Pablo Rodriguez.

«Il y aurait des députés en Chambre et des députés par visioconférence, quel que soit le parti. Et ça permettrait à notre démocratie de fonctionner. Les députés pourraient poser des questions parce qu’ils sont des élus et non parce qu’ils vivent près d’Ottawa.»

Lee Berthiaume, La Presse canadienne