Confrontation entre policiers et manifestants au centre-ville de Montréal

MONTRÉAL — Une manifestation antiracisme qui avait débutée pacifiquement à Montréal a dégénéré dimanche soir.

Des milliers de personnes s’étaient rassemblés au centre-ville pour dénoncer notamment la mort de George Floyd, cet Afro-Américain qui a péri lors d’une intervention policière plus tôt cette semaine, à Minneapolis.

La manifestation a officiellement pris fin peu après 19h, au Square Dorchester, mais plusieurs centaines de manifestants ont rebroussé chemin vers le quartier général du SPVM.

L’accès y était bloqué à plusieurs endroits par des agents du SPVM et de la Sûreté du Québec (SQ), ce qui a donné lieu à de longs face-à-face tendus et des confrontations entre des policiers en tenue antiémeute et des militants, qui leur ont parfois lancé des projectiles.

Les policiers ont dispersé la foule sur le parterre du Quartier des spectacles avec des gaz lacrymogènes, et des casseurs ont fracassé des fenêtres et mis feu à du matériel des chantiers avoisinants.

Des scènes de pillage de magasins ont aussi été observées.

Des images qui circulent sur les réseaux sociaux montrent des hommes casser des vitrines, notamment au Centre Bell.

La Presse canadienne a constaté qu’une manifestante avait été plaquée au sol par des policiers avant de se cogner la tête sur un muret de béton.

Celle qui se prénomme Aisha a décidé de défier l’ordre des policiers:

«Je vais rester jusqu’à tant que je meure», a-t-elle déclaré avant d’ajouter «ce qui se passe a été déclaré illégal, mais tu sais, l’esclavage était légal, et il a fallu que quelqu’un fasse quelque chose d’illégal pour qu’on dise que ce n’est pas correct. qu’est ce que ça veut dire illégal? C’est eux qui dépassent les lois, c’est de l’abus de pouvoir».

Leah Blain, 20 ans, a choisi de continuer de manifester, malgré l’avertissement des policiers et malgré les actes de destruction et de vandalisme de certains groupes de manifestants.

Alors qu’elle faisait partie d’un groupe qui tentait de se rendre au quartier général du SPVM, elle s’est fait asperger de gaz poivré par la police.

«On fait juste rester là, on fait juste montrer notre support et c’est ça que ça donne, ils (les policiers) supportent un système qui est contre nous, alors si tu les supportes, tu es contre nous», a-t-elle déclaré à la journaliste de La Presse canadienne.

Avant que la manifestation ne dégénère, une foule immense de manifestants s’était rassemblée près du quartier général du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), remplissant peu à peu le Parterre du Quartier des spectacles et les rues avoisinantes pour dénoncer la violence raciste et l’impunité policière.

Des barrages policiers placés aux intersections des rues Saint-Urbain/Sainte-Catherine et Saint-Urbain/Montigny empêchaient les manifestants d’avoir directement accès au quartier général.

Les organisateurs de l’événement ont salué la «résistance inspirante» des militants antiracistes américains dans les derniers jours, qui ont été le théâtre de manifestations houleuses à travers les États-Unis. Le rassemblement montréalais se veut une démonstration de solidarité, mais aussi l’occasion d’exprimer leur propre colère contre ce qu’ils désignent comme les assassinats policiers de personnes racisées ici même, au Québec et ailleurs au Canada.

«Black lives matter», «Canada, you also got blood on your hands», et «Silence complice», pouvait-on lire sur des pancartes.

Plusieurs manifestants ont fait référence à Pierre Cariolan, Nicholas Gibbs et Bony Jean-Pierre, tous des Noirs tués au cours d’interventions policières.

Après avoir écouté pacifiquement plusieurs discours, les manifestants se sont dirigés vers le consulat américain. Ils se sont arrêtés au square Dorchester tout près de là. Ils ont notamment observé un moment de recueillement au cours duquel plusieurs ont levé le poing et certains ont posé un genou au sol.

L’ambiance était pacifique en après-midi. Un manifestant s’est énervé en lançant un cône, mais il a rapidement été rabroué par la foule.

Le SVPM a écrit sur son compte Twitter avoir observé des «comportements illégaux» sans en préciser la teneur. Quelques instants auparavant, il avait écrit un message d’appui aux manifestants, sans doute une première.

«Le SPVM souhaite exprimer son désarroi devant la situation qui fait écho partout dans le monde suivant le décès de Georges Floyd. Autant le geste posé que l’inaction des témoins présents vont à l’encontre des valeurs de notre organisation», pouvait-on lire.

«Soyez assurés de notre soutien et de notre accompagnement pour la manifestation pacifique tenue à Montréal en appui à toute la communauté. Nous respectons les droits et le besoin de chacun de dénoncer haut et fort cette violence et serrons à vos côtés pour assurer votre sécurité», a-t-on ajouté.

Par souci de ne pas propager la COVID-19, les organisateurs notent avoir choisi un vaste lieu de rassemblement pour permettre le maintien d’une distance de deux mètres entre les manifestants. Ceux qui le pouvaient ont été invités à porter un couvre-visage, une consigne respectée par l’immense majorité des participants. Des masques supplémentaires étaient également distribués sur place.

Les organisateurs ont toutefois dû demander à plusieurs reprises à ce que la foule s’espace.

Ils ont lancé une nouvelle invitation à manifester dimanche prochain.

Des rassemblements similaires à l’extérieur des États-Unis ont notamment pris place à Londres, à Copenhague et à Berlin ce week-end.

Des milliers de Torontois sont également descendus samedi dans la rue de la Ville-Reine quelques jours après la mort de Régis Korchinski-Paquet, tombée du balcon d’un appartement situé au 24e étage en présence de policiers.

Dans une série de publications sur Twitter plus tôt dans la journée, la mairesse Valérie Plante avait tenu à condamner à son tour « les violences, le racisme et les discriminations systémiques ».

«Peu importe le statut, origine ou couleur de peau, tous sont en droit de s’attendre à un traitement juste et équitable et je ne ferai aucun compromis à cet égard à Montréal. La Ville est engagée dans un important chantier de lutte contre les profilages racial et social», a-t-elle écrit.

Son message a été mal reçu par les militants qui se sont succédé au micro avant le début de la marche pour exiger des actions plus concrètes.

« Où est-elle? » a demandé le travailleur social Vincent Mousseau.

La Presse canadienne