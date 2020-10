Paul St-Pierre Plamondon devient le 10e chef du PQ

Huit mois après le coup de départ d’une course rallongée par la pandémie de COVID-19, les membres du Parti québécois (PQ) connaissent enfin le dixième chef de l’histoire de la formation: Paul St-Pierre Plamondon.

Ce dernier a obtenu la majorité des voix, après trois tours de vote.

M. St-Pierre Plamondon devance ainsi Sylvain Gaudreault, Guy Nantel et Frédéric Bastien

Il succède au chef intérimaire du PQ, Pascal Bérubé, et au dernier chef officiel de la formation, Jean-François Lisée.

La course de cette année avait la particularité d’ouvrir ses portes aux sympathisants. C’est donc dire qu’une personne qui ne détenait pas de carte de membre du PQ avait tout de même l’occasion de se prononcer en déboursant 5$. La période du vote s’était amorcée lundi et finissait plus tôt vendredi.

Cette «soirée électorale» vient conclure une course lancée en février. Avant de mettre un frein temporaire à sa course, le 28 mars, l’administration du parti comptait dévoiler le nom du nouveau chef le 19 juin.

Les quatre candidats ont croisé le fer dans trois débats diffusés virtuellement le mois dernier. Indépendance, avenir du parti, environnement: plusieurs enjeux avaient été abordés.

Deux candidats ne s’étaient pas qualifiés pour la course: l’homme d’affaires Laurent Vézina et l’avocate Gloriane Blais.

Une pente à remonter

Le nouveau chef du PQ aura un important défi à relever, celui de relancer la formation de René Lévesque, qui n’a pas vu le pouvoir depuis 2014.

Après un scrutin ardu qui l’a relégué au rang de deuxième groupe d’opposition, le parti est passé derrière un autre parti souverainiste, Québec solidaire, lorsque la députée Catherine Fournier a claqué la porte, en mars 2019.

Il s’agit de la troisième course à la direction du PQ en cinq ans. Après le départ de Pauline Marois en 2014, c’est le magnat des télécommunications Pierre Karl Péladeau qui avait accédé au leadership péquiste en 2015. Moins d’un an plus tard, une tempête familiale le forçait à laisser son siège.

Le dernier chef de la formation, Jean-François Lisée, choisi en 2016, avait quitté dès l’élection générale de 2018, à la suite de sa défaite dans sa propre circonscription de Rosemont.