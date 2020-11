COVID-19: vers un dépassement des capacités hospitalières pendant les Fêtes au Québec?

Des hôpitaux hors Montréal pourraient-ils déborder au cours du prochain mois? Le risque n’est toujours pas exclu selon l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS), qui a publié aujourd’hui sa mise à jour des deux rapports hebdomadaires de projections sur les besoins hospitaliers. «Les patients COVID-19 occupent déjà près de la moitié des lits réguliers dédiés», annonce l’INESSS dans son communiqué, ce qui fragilise la capacité de certains établissements de santé.

Il ressort dans ces rapports que le nombre de nouveaux cas est en baisse hausse par rapport à la semaine passée (8 081 contre 9 133). Au cours de la semaine, l’INESSS a recensé 387 personnes présentent des risques élevés d’hospitalisations soit une augmentation de 13% par rapport à la moyenne des 4 semaines. L’institut observe aussi une augmentation du nombre et de la proportion des personnes les plus à risques. Ce sont dorénavant les personnes de 70 ans et plus (contre 80 les semaines passées) et les personnes ayant un profil de comorbidité, qui ont connu la plus forte augmentation.

Les nouvelles hospitalisations en hausse

Selon l’INESSS, la tendance est toujours à la hausse en ce qui concerne les nouvelles hospitalisations dans la province, même si l’institut précise que cette augmentation est moins marquée que la semaine dernière.

Si le risque «ne peut être exclu» en ce qui concerne les hôpitaux en régions, les projections ne prévoient toujours pas de dépassement des capacités hospitalières à Montréal pour les quatre prochaines semaines malgré les hausses.

Le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé a réagit à l’annonce de l’INESSS: «Bien que la situation semble vouloir afficher une certaine stabilité à plusieurs égards, notamment du côté du nombre de cas et d’hospitalisations, beaucoup d’incertitudes demeurent et soulèvent des inquiétudes dans certaines régions. C’est pourquoi nous devons continuer de limiter nos contacts au cours des semaines à venir pour éviter que le virus gagne du terrain.»

Le bilan quotidien sur la situation de la COVID-19 au Québec devrait être publié vers 11h.

Plus de détails à venir…