COVID-19: 80 millions de doses de vaccin entreront au pays cette année, dit Ottawa

Le gouvernement du Canada a acheté 20 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer-BioNTech, portant le total de doses de vaccin contre la COVID-19 qui entreront au pays cette année à 80 millions incluant celles de Moderna.

C’est ce qu’a annoncé le premier ministre Justin Trudeau lors d’un point de presse mardi.

«Nous sommes sur la bonne voie pour offrir à tous les Canadiens qui le désirent un vaccin d’ici le mois de septembre», a affirmé M. Trudeau. D’ici la mi-printemps, entre avril et juin, nous aurons assez de doses pour vacciner jusqu’à 20 millions de personnes.»

Selon Ottawa, les provinces et les territoires disposeront de toutes les informations nécessaires pour distribuer les doses le plus rapidement et efficacement. «Nous avons bien communiqué aux provinces et aux territoires le nombre de doses de vaccins qu’ils recevraient sur une base hebdomadaire entre aujourd’hui et la fin de février», a indiqué Justin Trudeau.

De plus, le Canada maintiendra les mesures à la frontière du Canada pour 30 jours supplémentaires.

Changements ministériels

Le premier ministre est aussi revenu sur les légers remaniements apportés à son cabinet ministériel à la suite du départ du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie Navdeep Bains. Ce dernier ne se représentera pas aux prochaines élections et quitte le cabinet dès aujourd’hui.

François-Philippe Champagne, actuellement ministre des Affaires étrangères, le remplacera, a confirmé M. Trudeau. «», a-t-il déclaré.

De plus, Marc Garneau, actuellement ministre des Transports, ira aux Affaires étrangères. Enfin le député de Mississauga-Centre et secrétaire parlementaire du premier ministre, Omar Alghabra, reprendra le flambeau de M. Garneau aux Transports.

La situation de la COVID-19 au Québec

Tandis que les nouvelles mesures sanitaires sont entrées en vigueur samedi, le Québec enregistrait une baisse de ces nouveaux cas de COVID-19 lundi.

En effet, la province faisait état de 1869 infections dans les dernières 24 heures. Deux jours auparavant, on dépassait pour la première fois la barre des 3000 cas. Les infections continuent d’augmenter dans certaines régions notamment à Montréal qui enregistre 750 nouveaux cas.

De plus, la situation est de plus en plus critique dans les hôpitaux. Lundi, Québec a indiqué que le risque de faire appel dans les prochaines semaines à son protocole de triage dans les hôpitaux était bel et bien présent.

«La majorité des hôpitaux au Québec sont au niveau maximal de délestage, a souligné la sous-ministre adjointe Lucie Opatrny lors d’un point de presse. C’est un exercice qu’on se disait purement hypothétique il y a quelques mois. Malheureusement, c’est de plus en plus une possibilité.»