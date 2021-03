Vaccination en pharmacie dès la mi-mars

Pour accélérer la vaccination au Québec, le ministre de la Santé, Christian Dubé, ouvre la porte à la vaccination en pharmacie. Celle-ci prendra son envol dès le 15 mars, notamment à Montréal dans près de 350 établissements.

C’est ce qu’a confirmé mardi le ministre caquiste, qui participait à une conférence de presse en compagnie du «général de la vaccination» au Québec, Daniel Paré, et du directeur national de santé publique, Horacio Arruda.

La vaccination de masse est bel et bien amorcée au Québec, et particulièrement à Montréal. Depuis lundi, les Montréalais de 70 ans et plus peuvent prendre rendez-vous pour recevoir une dose du vaccin. Hier, la métropole ouvrait par ailleurs les portes de ses plus importants centres de vaccination, dont le Stade olympique et le Palais des congrès.

Une opération qui s’est bien déroulée, hormis quelques «pépins», a confirmé mardi M. Dubé.

De longues files se sont formées lundi dans les principaux lieux de vaccination de l’île. Le ministre de la Santé en appelle aux Montréalais: nul besoin de se rendre d’avance à son rendez-vous, il suffit d’arriver à point. «Votre vaccin est gardé pour vous», a tenu à assurer M. Dubé.

«Les pharmacies, ça va être un ajout très important», a ajouté M. Dubé, qui compte par ailleurs ouvrir la porte à la vaccination à domicile de certains aînés vulnérables. Il faudra toutefois attendre que les unités actuellement mobilisées dans les résidences privées pour aînés terminent cette opération.

Plus de 450 000 personnes ont été vaccinées dans la province. Une partie habite en résidence pour aînés ou bien en CHSLD, plusieurs autres travaillent dans le réseau de la santé.

Aux vaccins déjà arrivés en territoire québécois doit bientôt s’ajouter celui d’AstraZeneca. Le fabricant indique avoir envoyé 500 000 doses de son remède CoviShield au Canada cette semaine, ce qui fait grimper à près de 950 000 le total des livraisons attendues d’ici vendredi.

D’autres détails suivront.