Le couvre-feu de retour à 20h à Montréal et à Laval

Le répit aura duré trois semaines et des miettes. Après avoir resserré l’écrou des mesures sanitaires mardi, François Legault fait un pas de plus: le couvre-feu repasse à 20h à Montréal et sur l’Île Jésus.

Le premier ministre a confirmé la nouvelle jeudi, après une hausse de 370 cas en 24 heures dans la région. C’est à partir de dimanche que la mesure entre en vigueur.

«Montréal et Laval, ce sont des régions très denses. C’est sûr que ça reste des régions où il y a un taux de contagion élevé, mais on ne voit pas de progression forte», a signifié M. Legault lors d’un point de presse en direct du centre-ville de Montréal.

«Mais c’est possible et, je dirais, probable, ça va arriver», a-t-il poursuivi.

C’est le deuxième resserrement en trois jours dans la région métropolitaine. Mardi, le premier ministre ordonnait le retour de certains élèves du secondaire en alternance école-maison. Les gyms montréalais ne peuvent plus opérer, non plus.

Le couvre-feu est entré en vigueur pour une première fois le 9 janvier à Montréal. La mesure, qui vise à limiter les rassemblements privés, était imposée à compter de 20h jusqu’au mois de mars, quand elle est passée à 21h30 en zone rouge.

Depuis une semaine, trois villes de la province, Québec, Lévis et Gatineau, doivent vivre avec un couvre-feu plus hâtif. Le premier ministre avait ordonné la semaine dernière qu’elles soient «mises sur pause» pour une dizaine de jours, craignant une hausse des cas et des hospitalisations.

Et les habitants de ces secteurs devront patienter d’autant plus. Le confinement-choc qu’ils doivent encaisser depuis une semaine se poursuivra pour une semaine de plus, a annoncé M. Legault jeudi.

D’autres détails suivront.