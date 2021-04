La Fondation Greta Thunberg fait un don de 100 000 euros à COVAX

Alors que les cas de COVID-19 continuent d’augmenter partout dans le monde depuis deux mois, la militante pour le climat et l’environnement Greta Thunberg se joint à l’appel de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’équité en matière de vaccins et fait un don de 100 000 euros, par le biais de sa fondation à la Fondation de l’OMS, en soutien à COVAX pour l’achat de vaccins contre la COVID-19.

Rappelons que COVAX est la solution imaginée par les dirigeants mondiaux pour accélérer le développement et la fabrication des vaccins COVID-19 afin de garantir un accès rapide, juste et équitable à ces vaccins pour les populations de tous les pays.

À lire aussi: COVID-19: forte baisse des nouveaux cas au Québec Fermeture de la frontière entre le Québec et l’Ontario, ce qu’il faut savoir AstraZeneca: des «interventions ciblées» pour attirer les Montréalais

Or, en moyenne, une personne sur quatre dans les pays à revenu élevé a déjà reçu un vaccin contre le coronavirus, contre seulement une personne sur plus de 500 dans les pays à faible revenu.

En effet, sur les 832 millions de doses de vaccin administrées, 82% sont allées à des pays à revenu élevé ou intermédiaire supérieur, tandis que seulement 0,2% ont été envoyées aux pays à faible revenu, avait déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’OMS, vendredi dernier.

Le 8 avril, plus de 100 pays avaient reçu des vaccins vitaux contre la COVID-19 grâce au dispositif mondial COVAX, pour un total de plus de 38 millions de doses, fournies par trois fabricants – AstraZeneca, Pfizer-BioNTech et le Serum Institute of India (SII) – qui ont été acheminées sur six continents.

Parmi la centaine de pays bénéficiaires, 61 font partie des 92 économies à revenu faible ou intermédiaire qui reçoivent des vaccins financés par COVAX.

Le Mécanisme COVAX prévoit de fournir les premières doses de vaccins à tous les pays participants demandeurs avant la fin du mois de juin, malgré quelques retards dans les livraisons prévues pour mars et avril.

Un don de 100 000 euros

Mme Thunberg exhorte donc les pays et les fabricants à augmenter et à partager les stocks de vaccins COVID-19 afin de garantir un accès équitable des vaccins aux personnes les plus à risque dans tous les pays, y compris les agents de santé, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies sous-jacentes.

«La communauté internationale doit faire plus pour lutter contre la tragédie qu’est l’iniquité des vaccins. Nous avons les moyens à notre disposition pour corriger le grand déséquilibre qui existe aujourd’hui dans le monde dans la lutte contre le COVID-19», a-t-elle déclaré lors de la conférence de presse de l’OMS, lundi.

Le don de 100 000 euros, soit plus de 150 000 $, a été rendu possible grâce aux récompenses que la Fondation Greta Thunberg a reçues pour son plaidoyer en faveur de l’action contre le changement climatique.

Cela fait de Greta Thunberg la contributrice la plus jeune au fond COVAX.

Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a remercié la militante pour son plaidoyer en faveur de l’équité en matière de vaccins et son don à COVAX. «J’exhorte la communauté mondiale à suivre l’exemple de Greta et à faire ce qu’elle peut, à l’appui de COVAX, pour protéger les personnes les plus vulnérables du monde contre cette pandémie», a-t-il affirmé.

La Fondation de l’OMS mobilise des ressources pour soutenir COVAX, en partie grâce à une nouvelle campagne de financement lancée fin avril.