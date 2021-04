Budget fédéral: un plan de relance de 100 G$

La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a présenté lundi un budget qui inclut un plan de relance de 100 milliards sur trois ans pour «guérir les blessures économiques découlant de la récession causée par la COVID».

Le premier budget en deux ans du gouvernement de Justin Trudeau prévoit un déficit de 154,7 milliards de dollars pour l’exercice 2021-2022.

La Prestation canadienne de la relance économique est prolongée de 12 semaines et la subvention pour le loyer est reconduite jusqu’au 25 septembre.

«Le gouvernement est prêt à prolonger ces mesures tant que ce virus n’est pas vaincu. Notre pays ne peut prospérer si des centaines de milliers de personnes sont laissées pour compte», souligne la ministre Freeland.

Le nombre de semaines d’admissibilité à des prestations de l’assurance-emploi et à l’assurance-maladie passe de 15 à 26. Un chèque de 500$ sera remis aux Canadiens de 75 ans et plus en août 2021 dans le cadre du programme de sécurité de la vieillesse, une bonification de 10%.

Le prix de la cartouche de 200 cigarettes augmente de 4$ dans le but d’ainsi récolter 2,1 milliards de dollars.

Des taxes de 10 à 20% sont prévues pour les biens de luxe comme les voitures de luxe et les avions de 100 000$ et plus et les bateaux privés de 250 000$.

«Il est normal de demander à ceux qui ont prospéré de faire un effort», explique Chrystia Freeland.

Garderies

Le budget prévoit un programme pancanadien de garderies, inspiré du Québec. 30 milliards de dollars y est consacré.

D’autres détails à venir…