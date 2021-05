Québec n’administrera plus le vaccin AstraZeneca en première dose

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, annonce que le vaccin d’AstraZeneca ne sera plus administré au Québec en tant que première dose mais le sera toujours pour la deuxième dose.

Cette décision est motivée par les recommandations du Comité d’immunisation du Québec (CIQ), dans une mise à jour de son avis sur l’utilisation du vaccin d’AstraZeneca contre la COVID-19.

«Comme l’approvisionnement en vaccin à ARN messager sera plus abondant que prévu après la 2e semaine de mai et que les personnes de 45 ans et plus y auront accès, le CIQ recommande de ne plus leur offrir systématiquement le vaccin AstraZeneca pour la première dose. Le vaccin AstraZeneca reste cependant recommandé pour les personnes âgées de 18 ans et plus qui présentent une contre-indication à l’utilisation d’un vaccin à ARN messager et qui doivent débuter ou compléter leur vaccination.» – Comité d’immunisation du Québec

Les rendez-vous déjà pris par des Québécois pour une première dose avec ce vaccin sont donc annulés. «Les pharmacies contacteront les personnes concernées pour planifier un nouveau rendez-vous rapidement», précise le ministère.

«Une livraison de 148 000 doses supplémentaires du vaccin d’AstraZeneca est prévue au cours de la semaine prochaine. Ces doses seront réservées afin de les offrir en 2e dose aux personnes ayant reçu le CoviShield ou le AstraZeneca en première dose. D’ailleurs, pour les personnes de 45 ans et plus qui auraient reçu le vaccin d’AstraZeneca comme première dose, le même vaccin demeure recommandé pour la seconde», indique l’annonce du ministère de la Santé.

Dans les dernières heures, la SP a évolué sa position sur le vaccin AZ. Les rdv restants AZ pour les 1ère doses ont donc été annulés ce matin. Je veux cependant rassurer les Québécois qui ont reçu AZ en 1ère dose: son efficacité est élevée et durable. https://t.co/xc7S1pXXUi — Christian Dubé (@cdube_sante) May 13, 2021

2 doses différentes ?

Le ministère de la Santé n’exclut pas qu’un personne ayant reçu une première dose AstraZeneca choisisse une autre deuxième dose avec Pfizer-Biontech ou Moderna.

«Une personne pourrait cependant, après consentement éclairé, préférer recevoir une dose de vaccin ARNm (Pfizer ou Moderna) comme deuxième dose, selon les doses qui seront disponibles au Québec. Toutefois, selon les données récemment publiées sur ce type de stratégie de vaccination, soulignons que les personnes qui recevront deux vaccins différents ressentiront probablement des effets secondaires plus importants dans les jours suivants la seconde dose, tels que de la fièvre, des maux de tête et de la fatigue.».

Des études se poursuivent sur un scénario vaccinal mixte quant à la réponse immunitaire conférée.

Actuellement, plus de quatre millions de Québécois sont vaccinés. Avec ces nouveaux chiffres, le Québec dépasse ainsi la barre de 45% de la population vaccinée.

Plus de détails à venir …