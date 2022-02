Le Dr Luc Boileau appelle à la vigilance devant l’arrivée du variant BA2

Pour le Dr Luc Boileau, l’avenir présage l’arrivée de nouveaux variants, notamment le BA2 qui serait plus contagieux que le variant Omicron. C’est dans ce contexte qu’il incite les Québécois à la vaccination afin de se protéger et de se prémunir au maximum. «On est à un moment charnière de la pandémie au Québec », affirme-t-il.

Dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) explique que le variant BA2, représente plus de 93 % de tous les spécimens de coronavirus collectés au cours du mois écoulé et compte plusieurs sous-variants: BA.1, BA.1.1, BA.2 et BA.3.

Selon M. Boileau, la levée des mesures sanitaires de la semaine dernière, tout comme celles annoncées hier, vont vraisemblablement entrainer plus de contagions et plus d’hospitalisations. Les prochaines semaines seront déterminantes pour le domaine de la santé.

«Le message c’est dire: on est dans une gestion de risque. C’est possible et c’est temps mieux si ça peut aller très bien. Mais on le voit là, les calculs qui sont faits pas l’INSPQ nous montre qu’il y a un risque donc soyons vigilants, protégeons-nous, profitons de la dose de rappel et restons sensible à l’application des mesures à tout niveau», explique le directeur national de la santé publique.

Mardi, le premier ministre François Legault, avait annoncé une série d’assouplissements notamment la réouverture des gyms et des spas à 50% de leur capacité habituelle, dès le 14 février. Ces établissements devront toutefois se contenter d’accueillir un maximum de 25 personnes à la fois. Rappelons que les sports parascolaires et civils ont déjà repris pour les mineurs le 31 janvier, sans aucune compétition. M. Boileau, recommande le port du masque en tout temps pour les sports scolaires, parascolaires et civils.

Le directeur national de la santé publique, le Dr Luc Boileau, fait le point sur l’évolution de la pandémie de COVID-19 au Québec lors d’un point de presse

