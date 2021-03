Une vie en CHSLD, la suite

Cela étant, le propos d’André m’ébranle. Parce que lui, au contraire de Proulx et moi, connaît et comprend les rudiments de ces nids à décès cause-COVID. J’avais d’ailleurs discuté en ces pages, l’été dernier, de son enrôlement dans cette mission à haut risque. Sept mois plus tard, sa formation complétée et une tonne d’illustrations en tête, difficile de trouver meilleur témoin oculaire de la situation.

– Me souviens plus, mais ok, tant mieux alors.

– Mais le gros problème, c’est ceci : quand un résident va moins bien, les moyens des infirmières pour arranger les choses sont minimes. Faut attendre le médecin.

– Et ?

– Et bien parfois, il ne passe pas avant 4-5 jours.

– Ouch.

– Donc mélange ça avec la COVID, avec le manque de personnel provoqué par celle-ci…

-J’imagine.

– Quand le médecin arrive, il est parfois trop tard. Un résident qui ne mange plus et ne boit plus, ça nous est arrivé, il y a deux semaines. Il refusait toute nourriture, toute eau, recrachait tout. Le temps que le médecin passe, le résident est mort. Déshydraté.

– Wow.

– Une infirmière ne peut pas décider de gaver par intraveineuses In résidents. Et comme un CHSLD constitue un «milieu de vie» et non un milieu hospitalier, si un résident refuse un traitement ou soin, on ne peut pas le forcer.