Sue Montgomery: la DCE recommande une suspension

La Direction du contentieux et des enquêtes de la Commission (DCE) a présenté ces recommandations de sanctions pour les 11 manquements retenus contre la mairesse de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. Me Robitaille recommande auprès de la Commission municipale du Québec, la suspension de Sue Montgomery pour 120 jours.

Selon l’article 31 du Code de déontologie, les sanctions possibles vont de la réprimande, au remboursement puis à la suspension d’un membre du Conseil. Cette sanction doit également comporter un «effet dissuasif» auprès des élus municipaux et tenir compte de facteurs aggravants et atténuants.

«La suspension serait dans ce dossier, la sanction la plus appropriée. Il n’y aucun effet dissuasif à imposer une réprimande. En raison des circonstances et du comportement de Mme Montgomery, elle devrait être sanctionnée pour que la sanction soit suffisamment dissuasive.» Me Pierre Robitaille, Direction du contentieux et des enquêtes de la Commission.

Me Robitaille rappelle dans la présentation que la sanction établie ne doit pas servir à «punir un élu mais à assurer la confiance des citoyens en matière d’éthique et de déontologie municipale».

Pour l’avocat de Mme Montgomery, Me Oliver, «il y a une exagération» et la suspension est «non raisonnable». De plus, selon la défense de Mme Montgomery, le DCE ne peut pas conclure que la «réprimande n’est pas dissuasive.»

«Il y a eu une exagération de la part des avocats et cette exagération continue aujourd’hui, le but c’est d’empêcher Mme Montgomery d’être réélue, le but c’est d’assassiner la personnalité politique de Mme Montgomery, ça n’a pas bon sens.» Me Éric Oliver, Avocat de Mme Sue Montgomery.

La décision sera rendue «en délibéré prochainement et le plus rapidement possible dans les prochains jours» assure le juge M. Alain Roy.

