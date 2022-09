Audrey Murray en faveur du projet Écoquartier Louvain Est

La candidate caquiste dans Maurice-Richard, Audrey Murray, s’est engagée à soutenir le développement du projet d’Écoquartier du site Louvain Est, qui vise à contrer les pénuries de logements touchant plusieurs régions du Québec.

Prévu pour 2023, cet écoquartier comprendra des commerces de proximité, un pôle alimentaire, une école, un boisé, des parcs, et des places animées. Il prévoit la construction de 800 à 1000 logements supplémentaires, dont une proportion de 50% de logements sociaux et communautaires.

Cette initiative, soutenue par le gouvernement du Québec, rejoint les objectifs du Plan pour une économie verte d’ici 2030, tout en répondant aux enjeux identifiés en matière de logements abordables.

«Le projet citoyen de l’Écoquartier Louvain Est est un modèle innovant de développement du territoire qui a besoin d’un appui ferme de la part du futur député, soutient la Audrey Murray, par voie de communiqué. J’ai la ferme intention de mobiliser toutes les ressources gouvernementales nécessaires pour arriver à des résultats concrets pour les citoyens de Maurice-Richard.»

Dans la même dynamique, la candidate s’engage à appuyer les projets de logements sociaux et abordables, de même qu’à accompagner les ménages à faible revenu avec le programme de supplément au loyer déjà annoncé par la CAQ.

«La pénurie de logements est un frein pour la vitalité économique et sociale en plus d’être un drame humain pour bon nombre de personnes, indique-t-elle. Notre circonscription est touchée par le phénomène au même titre que plusieurs villes et villages du Québec. Il faut s’y attaquer maintenant et ce ne sont pas les moyens qui manquent.»