Québec solidaire réitère son opposition à un REM de l’est aérien

Réunis dans leurs locaux pour la circonscription de Camille-Laurin, les élus et candidats solidaires à l’Assemblée nationale ont présenté leur vision pour l’est de Montréal. Québec solidaire est catégorique: il ne doit pas y avoir de structure aérienne pour l’antenne de transport qui remplacera le REM de l’est

«Pour le REM [de l’est], nous écartons d’emblée toutes les structures aériennes. Nous allons travailler avec l’ARTM et la Ville de Montréal pour construire le meilleur projet possible. Il faut de l’acceptabilité sociale et il faut répondre aux besoins des gens qui habitent l’est. Comme ici dans Camille-Laurin où le projet de la CAQ ne passe pas», lance Marie-Ève Rancourt, candidate.

Plus d’informations à venir.