L’automne est un grand terrain de jeux pour les amoureux de la nature au Québec. À pied, en vélo, en voiture ou même en montgolfière, son explosion de couleurs flamboyantes est à ne manquer sous aucun prétexte. Et sans tarder, car ce spectacle unique ne dure que quelques semaines!

Une carte de couleurs

La carte interactive, publiée par le ministère du Tourisme du Québec, permet de suivre l’évolution des couleurs des arbres et de planifier une escapade en s’assurant de ne rien manquer du tableau. Mise à jour chaque jeudi, elle indique par un code de couleurs le ton des feuilles dans chaque région. Le symbole vert signifie que les arbres n’ont pas encore bruni. Les symboles jaune, orange et rouge parlent d’eux même. Les symboles brun et gris indiquent que le spectacle est terminé, ou presque.

Survol des alentours de Saint-Jean-sur-Richelieu, le 12 octobre dernier. / Gracieuseté Sotheavuth Loek

Le site de Québec Original explique aussi, sous la carte, pourquoi la couleur des feuilles change à l’automne, et à un rythme différent selon les régions: «La coloration des feuilles à l’automne est due principalement, non pas tant au froid qu’à la diminution de la lumière résultant des journées plus courtes. Dans le cas de l’érable, l’accumulation de sucres contenus dans la sève provoque dans la feuille l’apparition de la couleur rouge, dont la teinte varie selon la nature du sol.»

Si vous planifiez une randonnée à proximité de Montréal cette fin de semaine, les couleurs sont flamboyantes dans les Laurentides et en Montérégie. Pour ceux qui ne prévoient pas de prendre la route, une petite balade sur le Mont Royal est déjà l’occasion de faire le plein de belles images!

Un outil similaire est également disponible pour repérer les randonnées qui valent le coup d’œil aux États-Unis. À moins d’une heure de Montréal, l’État du Vermont regorge de parcs et sentiers prisés des randonneurs.