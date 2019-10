Convaincues que la préparation des repas ne doit pas se faire au détriment du temps passé en famille, les mamans pressées Carla Beauvais, Marjorie Morin-Lapointe et Abeille Gélinas ont créé un concept destiné à inclure les enfants de 4 à 11 ans dans cette tâche: Cajou Cuisine.

La cuisine clé en main

Cajou Cuisine est un kit de cuisine livré tous les deux mois par la poste. Chaque boîte met un pays et sa culture culinaire à l’honneur. Elle comprend 4 recettes faciles, 4 fiches informatives sur le pays, 4 fiches de conseils nutritionnels, 2 activités éducatives (type coloriage), un écusson du pays à collectionner, un instrument de cuisine, un échantillon d’épices, une liste d’épicerie et une playlist conçue par la DJ Abeille Gélinas. Plus qu’à rassembler les ingrédients nécessaires et revêtir son tablier de marmiton !

Ludique, éducative et conviviale, la boîte Cajou permet aussi de transmettre de saines habitudes alimentaires aux plus jeunes. Quand on sait que 10% des jeunes Québécois souffrent d’obésité et que la malbouffe en est la première cause, montrer le bon exemple à la maison ne peut pas faire de mal.

Métro a testé…

La toute première boîte Cajou est consacrée à la cuisine haïtienne. Attrayante et colorée, elle donne envie de goûter aux saveurs promises. Les fiches techniques sont intéressantes, une carte aux trésors présente l’île d’Haïti et ses mystères, et un sachet de chips de plantain vient même occuper les papilles pendant cette découverte !

Mais ces nombreuses fiches cartonnées et petits papiers, ainsi que la boîte en carton qui les contient, sont aussi un bémol à l’heure où les familles veulent plus que jamais réduire leur quantité de déchets. Aussi, l’accessibilité de certaines recettes peut rendre sceptique. L’une d’elles, qui suggère de faire frire des tranches de plantain dans une casserole d’huile (sous la supervision d’un adulte) pourrait faire hésiter plus d’un parent.

À partir de 50$ la boite + frais de livraison (ou possibilité de cueillette à Montréal)