Une journée à l’italienne

Ah l’Italie! On en rêve tous. Le climat méditerranéen, les ruines antiques, le charme de ses habitants, et surtout, l’opulence de sa gastronomie. Visitez l’Italie sans quitter Montréal le temps d’une journée grâce aux meilleurs restaurants et cafés italiens de la ville.

Déjeuner-brunch

Rendez-vous dans le Vieux-Montréal pour commencer cette visite culinaire, direction Jacopo. Ce restaurant du groupe Antonopoulos sert un nouveau brunch à l’italienne: Brunch & Bellini. Tous les week-ends, le restaurant propose une combinaison de spécialités locales italiennes telles que le toast alla francese con mascarpone, un pain doré aux amandes et au mascarpone monté à l’érable, et une panoplie de plats d’œufs revisités à l’italienne, tels que les cacio e pepe, des œufs brouillés avec pecorino, parmesan et poivre noir, et les uova pomodoro, des œufs pochés dans une riche sauce tomate, servis avec une focaccia maison. Profitez au maximum d’un brunch entre amis en optant pour le kit Bellini sur mesure, un sceau comprenant des cannettes de prosecco et de la purée de pêche pour faire vous-même votre Bellini à table.

Jacopo, 436, place Jacques-Cartier

Lunch et café

L’Italie dans Saint-Henri! Après une séance de magasinage avec les copains ou une activité en famille, rien de mieux que de s’attabler dans ce café merveilleusement décoré de la rue Notre-Dame, où on sert des plats authentiques et savoureux certifiés par la nonna (grand-mère). Commencez avec un plateau de charcuteries italiennes et des frites au parmesan, un Apérol Spritz à la main. Continuez avec une entrée de panzanella pour rafraîchir le palais, cette salade de tomates, concombres, basilic, bocconcini et croûtons de focaccia. Poursuivez le repas avec des orrechietti à la saucisse et au rapini ou avec un panini au poulet parmigiana. Accompagnez ces plats d’un verre de prosecco ou de chardonnay Soprasasso 2017 pour faire descendre le tout. Finissez votre visite avec un espresso corsé comme les Italiens savent le faire, et un cannoli au chocolat et aux pistaches.

Caffè Farina, 3422, rue Notre-Dame Ouest

Souper à l’italienne

Impossible de faire une tournée à l’italienne sans visiter la Petite-Italie! Pour le souper, rendez-vous rue Saint-Zotique Est, à la Bottega Pizzeria. Les frères Covone, Fabrizio et Massimo, vous accueillent chaleureusement et vous proposent la meilleure pizza napolitaine de Montréal, et ce, depuis 2006. Quant à leur maman Giovanna, la chef pâtissière, elle vous fera fondre à l’heure du dessert avec son tiramisu et ses gelato maison.

En plus d’un riche choix de pizzas telles que la classique margherita faite de tomates San Marzano, de mozzarella et de basilic, et la tartufo nero, une pizza blanche composée de mozzarella, de truffes noires, d’un œuf et de copeaux de Grana Padano, on trouve au menu de la Bottega un choix d’entrées toutes plus appétissantes les unes que les autres. Les polpette con pomodoro, boulettes de viande avec sauce tomate, sont d’une telle tendreté qu’elles se brisent aisément à la fourchette, alors que les gnocchis vous garantissent une expérience gustative hors du commun.

Bottega Pizzeria, 65, rue Saint-Zotique Est