Source de nombreux maux et maladies, le sucre raffiné est devenu l’ingrédient à abattre. Une traque de longue haleine, tant il se dissimule partout, des confiseries aux plats préparés, des viennoiseries aux sauces à spaghetti, des jus santé aux pains complets. Apprendre à décrypter les étiquettes permet de choisir les aliments qui n’en contiennent pas, ou peu. Mais comment consoler les becs sucrés?

Depuis plusieurs années, l’entrepreneuse et prêtresse du bien-manger Mériane Labrie, dites Madame Labriski, prône l’utilisation de la purée de dattes pour remplacer le sucre en pâtisserie. Son livre Bye-bye sucre raffiné, bonjour purée de dattes !, paru l’an dernier aux Éditions de l’Homme, présente une variété de recettes faciles à réaliser chez soi.

En plus de son goût neutre et sucré, la purée de dattes possède une texture liante et moelleuse très intéressante en pâtisserie. Bourrée de glucides, elle donne une dose d’énergie à l’heure de la collation ou dès le petit-déjeuner. Mais même si elles sont plus saines que les préparations à base de sucre raffiné, les gâteries qui en découlent sont évidemment à consommer raisonnablement.

Puisqu’une bouchée vaut mille mots, il n’y a plus qu’à goûter. Voici une recette de pâtisserie à la purée de dattes délicieuse et presque inratable :

L’inspirant coco-banane (banane, noix de coco et choco)

Texture de feu. Goût parfait. On dirait de la haute cuisine sans gluten digne des plus grands chefs… mais ici, le maître, c’est vous. Allez ! Mélangez tout et savourez votre talent.

Cuisson : 30 minutes

Portions : 10 gros muffins

INGRÉDIENTS

150 g (1/2 tasse) de purée de dattes

2 bananes écrasées à la fourchette

155 g (2/3 tasse) de boisson végétale (ou de lait)

1 œuf

1/2 c. à soupe de poudre à pâte

Une pincée de sel

90 g (3/4 tasse) de farine sans gluten ou votre farine préférée

30 g (1/4 tasse) de farine de noix de coco

40 g (1/4 tasse) de graines de chia

25 g (1/4 tasse) de noix de coco non sucrée, râpée moyen

50 g (1/2 tasse) de pépites de chocolat noir (ou au lait)

Noix de coco pour la déco

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 180°C (350°F). Dans un bol, bien mélanger les cinq premiers ingrédients. Dans un autre bol, mélanger les ingrédients restants (secs), puis les incorporer au premier mélange. Mettre des caissettes en papier ou en silicone dans les cavités d’un moule à muffins. Verser la pâte dans le moule. Décorer avec de la noix de coco. Cuire au four environ 30 minutes, ou jusqu’à ce qu’un cure-dent inséré au centre ressorte propre.

Recette de Madame Labriski

Pas le temps de vous mettre aux fourneaux? Des muffins à la purée de dattes de Madame Labriski sont désormais vendus en supermarché. Et quand c’est santé, pas besoin d’excuses pour se gâter!