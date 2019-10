Chaque jour, des dizaines de passants s’extasient devant la vitrine du café-atelier de poterie Les Faiseurs, ayant pignon sur le boulevard Saint-Laurent, à hauteur de la rue Beaubien.

Hypnotisés par le spectacle des tours de potier lancés à pleine vitesse, et curieux de voir les petites mains qui façonnent la terre, ils franchissent timidement la porte de ce lieu accueillant où chacun peut vêtir, pour quelques heures, un tablier de céramiste.

Un café pas comme les autres

«Je voulais ouvrir un café avec un concept unique, qui se distingue des autres, explique Sarah Saint-Arnaud, propriétaire des lieux. Certains clients ne viennent ici que pour boire leur café et observer l’atelier, d’autres finissent par s’y essayer et s’inscrire pour quelques cours ou même une session!»

Il faut croire qu’un tel lieu manquait à la carte des cafés montréalais. Le projet Les Faiseurs a atteint son objectif de sociofinancement aisément, récoltant 21 000$ alors que son objectif était de 5 000$.

Après une année d’ouverture et des milliers de cafés vendus, les ateliers de poterie affichent tous complets, moins de deux heures après l’ouverture des inscriptions sur internet.

«Les tutoriels de poterie sur Instagram ont certainement contribué à l’essor de la pratique, observe Christina Julien, professeure de poterie au café Les Faiseurs. Ces vidéos donnent l’impression que c’est super facile et accessible.»

Des vertus méditatives

En pratique, les élèves sont souvent surpris par la difficulté de la pratique. Modeler la terre nécessite de la force, de la concentration et l’acquisition de nombreuses techniques.

«C’est un véritable défi car on ne réussit jamais du premier coup, explique Sarah Saint-Arnaud. Mais l’effort en vaut la peine: on apprend à lâcher-prise tout en persévérant et on retire beaucoup de fierté à fabriquer quelque chose de ses propres mains, même si c’est juste une petite tasse toute bosselée [rires]».

Sarah Saint-Arnaud compare les vertus méditatives de la poterie à celles du yoga et insiste sur ses propriétés bienfaisantes: effort de concentration, contrôle de la respiration et de la posture, évacuation des pensées parasites, satisfaction d’avoir créé quelque chose soi-même et essor de la confiance en soi.

Une activité militante

«Ceux qui n’ont jamais participé au processus de création d’un objet artisanal ne comprennent pas pourquoi ces pièces valent si cher, constate Sarah Saint-Arnaud. Une fois confrontés à la difficulté de l’atelier, quand ils voient tout le temps, le matériel et la technique requis pour créer ces œuvres uniques, ils comprennent mieux pourquoi ça coûte plus cher que de la vaisselle Ikea!»

Environ 3 000 personnes sont venues pratiquer la poterie au café Les Faiseurs cette année. «C’est autant d’acheteurs désormais conscients du travail de céramiste», se réjouit la gérante. Elle dit observer une attitude militante parmi les clients qui, probablement inspirés par la tendance minimaliste, préfèrent acheter des pièces artisanales de qualité plutôt qu’une farandole d’objets bons marché.

«Chaque poterie a une histoire, même si elle est imparfaite, elle est unique!» dit Christina Julien à ses élèves à la fin d’un atelier d’initiation. Une expérience testée et adorée par Métro, à essayer de toute urgence!

Comment se déroule un atelier d’initiation à la poterie au café Les Faiseurs?