Des jeux de société qui donnent la chair de poule pour Halloween

Pour animer la veillée d’Halloween, le fabricant de jeux de société québécois Gladius a imaginé deux nouvelles attractions aussi amusantes que terrifiantes. La salle de rédaction de Métro s’est imposé une petite pause afin de les tester pour vous, et surtout pour vos enfants !

Attaque Zombie

Le but d’une partie de Attaque Zombie est de constituer la plus grande horde de traqueurs de zombies, malgré les assauts de ces derniers. Des cartes d’attaque ou de défense permettent de mettre en place une stratégie, soit en détournant les mauvais coups des adversaires, soit en zombifiant leurs personnages pour les récupérer et faire grossir sa propre armée. Ce jeu est adapté pour 3 à 5 joueurs de 9 ans et plus.

Ce qu’on a aimé: La trame du jeu est bien pensée et les règles sont faciles à comprendre, ce qui n’est pas toujours évident quand la stratégie s’en mêle! Aussi, le graphisme des cartes est très réussi et les personnages sont attachants.

Ce qu’on a moins aimé: On aurait aimé voir davantage de personnages féminins (seulement 2 sur 14) et on conseille de jouer à 5 personnes pour que ce soit un peu plus dynamique.

La Mine Hantée

Il faut déplacer des «pierres précieuses» à travers ses labyrinthes pour venir à bout de La Mine Hantée. Les joueurs sont équipés d’un bâton aimanté pour guider les pièces dans le circuit, mais gare à celui qui manquera d’adresse ou de concentration! Ce jeu est adapté pour 1 à 2 joueurs de 7 ans et plus.

Ce qu’on a aimé: C’est un bel objet, idéal pour développer la patience et l’habileté des enfants.

Ce qu’on a moins aimé: Le jeu semble un peu trop facile et vite ennuyeux pour un enfant de 7 ans. On le conseille aux plus jeunes, dès 5 ans.

Les Éditions québécoises Gladius imaginent, fabriquent et distribuent des jeux de société depuis 1996. Elles sont aujourd’hui le plus gros joueur de cette industrie au Canada.