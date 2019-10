Ne vous laissez pas abattre par la grisaille et parcourez ces suggestions d’activités pour planifier votre week-end!

Mtl à table

À vos fourchettes…prêts…mangez! Le festival Mtl à table entame sa 8e édition ce week-end et plus de 150 restaurants y participent pour permettre aux gourmets et aux gourmands de découvrir leurs tables à des prix peu copieux. Des menus de soupers à 23$, 33$ et 43$ et des brunchs à partir de 17$ ont été élaborés pour l’occasion. Tous mettent à l’honneur la gastronomie et les bons produits du terroir québécois. Certains affichent déjà complet, n’oubliez pas de réserver!

Dans toute la ville, du 1er au 13 novembre

Rocky Horror Picture Show

Incontournable rendez-vous de l’Halloween à Montréal, le Rocky Horror Picture Show rend hommage à ce film mythique dans l’ambiance rétro et mystérieuse du Cinéma Impérial. Sur scène, des acteurs reprennent les passages cultes du scénario tout en sollicitant la participation du public qui est d’ailleurs invité à venir déguisé. Hilarant, épeurant et déjanté, ce spectacle est strictement réservé aux adultes!

Au Cinéma Impérial, jusqu’au 2 novembre

Bangarra Dance Theatre

«Faire du feu», c’est la signification du nom de Bangarra, une troupe australienne dont le spectacle mélange la danse contemporaine et la culture aborigène. Sur scène, dix-sept danseurs aguerris livrent une performance envoutante en combinant des chorégraphies techniques et des prestations théâtrales. Primitif, tribal et essentiel, ce ballet est un hommage aux communautés aborigènes et à la Mère Nature qui leur est chère.

Au Théâtre Maisonneuve, jusqu’au 2 novembre

Polo & Pan en concert

Voilà bientôt deux ans que Paul Armand-Delille et Alexandre Grynszpan, alias Polo & Pan, ont fait vibrer le public montréalais pour la première fois avec leur musique électro aux influences hybrides, teintée de notes tropicales et de sonorités fantaisistes. Conquis par sa verve, les DJ parisiens ont multiplié les retrouvailles, par -20°C à l’Igloofest ou dans l’ambiance caliente des Francos, et reviennent diffuser leurs ondes positives au MTelus ce week-end!

Au MTelus, samedi 2 novembre

Décathlon au Centre Eaton

Les adeptes du sport et du plein air l’attendaient depuis des années, un magasin Décathlon a enfin ouvert ses portes au centre-ville de Montréal. Cette enseigne française doit son succès à un modèle d’affaires bien rodé: elle conçoit, fabrique et vend ses propres articles à des prix ultras concurrentiels. Tapis de yoga, raquette de tennis, sac de rando ou vêtements chauds, toute la famille y trouve son compte!

Au Centre Eaton, ouvert tous les jours