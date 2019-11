Une fondation qui aide les enfants malades pour Noël

Chaque année, la Fondation Noël au printemps (FNAP) organise une soirée caritative destinée à lever des fonds pour les familles d’enfants malades à faible revenu. Pour sa 10e édition, l’évènement aura lieu le 14 novembre prochain sur le thème de La magie de la forêt enchantée.

Cette initiative a été créée par des gens d’affaires soucieux de venir en aide aux enfants atteints d’une maladie ou d’un handicap. Ces derniers ont souvent besoin de matériel et de traitements nécessaires à leur bien-être qui ne sont pas couverts par notre système de santé et qui sont si coûteux que leurs familles ne peuvent les acquérir.

«La Fondation nous permet de payer les traitements de physiothérapie de Samuel, c’est essentiel pour lui et sans ça, on n’en serait pas là», explique dans une vidéo de témoignage la maman du petit garçon de 8 ans, atteint d’hypotonie sévère musculaire, mais dont les progrès sont prometteurs.

Toutes les familles répondant aux critères d’admissibilité à l’aide de la FNAP peuvent y soumettre une demande. Et évidemment, plus les donateurs sont généreux, plus nombreuses sont-elles à recevoir de l’aide. Sur son site, l’organisme explique que plus d’un million de dollars de dons a été remis aux familles depuis dix ans et présente le portrait des enfants dont le quotidien s’est amélioré grâce à cela.

Cette année, c’est l’animatrice Virginie Coossa qui en sera la porte-parole. «Étant moi-même mère de famille et ayant à cœur le bien-être des enfants, je n’ai pas hésité une seconde à me joindre à la cause de la Fondation Noël au printemps, explique-t-elle sur le communiqué de l’évènement. Depuis sa création en 2005, elle a remis plus de 1,3 million de dollars à plus de 450 familles dans le besoin, et il me fait donc plaisir de l’appuyer afin d’être en mesure de poursuivre sa noble vocation.»

Réservez votre place au souper La magie de la forêt enchantée au fnap.ca/evenement/la-magie-de-la-foret-enchantee