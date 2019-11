4 raisons de visiter le Festival Zéro Déchet ce week-end

Écoanxiété, gaspillage alimentaire, cosmétiques naturels… Pour sa troisième édition, le Festival Zéro Déchet de Montréal accueillera une multitude d’artisans et de conférenciers pour répondre à des enjeux qui préoccupent de plus en plus de québécois. Voici 4 raisons d’aller y faire un tour cette fin de semaine.

Magasiner des accessoires durables

Le festival accueille près de 80 exposants dont les créations permettent d’accompagner la transition écologique des citoyens dans tous les domaines du quotidien. Il y aura par exemple des cosmétiques zéro déchet, des produits ménagers, des aliments en vrac, des sacs à collations, des protections périodiques réutilisables et des gourdes en matériaux recyclées. Qu’on ne soit pas familiarisé à l’univers du zéro déchet ou qu’on ait déjà plongé, ce gigantesque marché écolo est l’occasion de faire le plein d’idées!

Visiter un appartement 100 % zéro déchet

Un appartement-témoin aux airs de musée permet aux visiteurs d’imaginer à quoi ressemblera, peut-être, le logement de demain. Cet espace futuriste et ludique vise aussi à montrer que l’intégration de ce mode de vie à la maison est plus simple qu’on ne le croit. Inspirant!

Participer à des ateliers pratiques

Le Festival propose une multitude d’ateliers où les visiteurs pourront s’essayer à la fabrication d’emballages en cire d’abeille, de shampooing solide, de produits ménagers écologiques, de laits végétaux ou de kombucha. Il sera aussi possible d’apprendre à réparer les vêtements usés pour leur donner une seconde vie et de participer à des séances de méditation destinées à prévenir l’écoanxiété!

Assister à des conférences

Le débat écologique est plus que jamais dans l’ère du temps et le festival propose une multitude de conférences et de panels de discussion pour permettre aux visiteurs de mieux comprendre ses enjeux et les petits gestes qu’ils peuvent accomplir pour la planète. La programmation de ces évènements abordera des thèmes aussi variés que le zéro déchet avec bébé, l’agriculture urbaine, la finance responsable et le phénomène d’écoanxiété.

Le Festival Zéro Déchet se tiendra les 8, 9 et 10 novembre, au marché Bonsecours. L’accès est gratuit, mais il est nécessaire de réserver un billet d’admission. Sur place, la participation à certains ateliers ou l’accès à l’appartement zéro déchet seront payants.