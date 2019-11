Magasinage responsable au marché de Noël du Collectif Créatif Etsy MTL

Les artisans d’ici n’ont pas tous pignon sur rue et le site Etsy est une belle vitrine virtuelle pour découvrir et acheter leurs créations en ligne. Mais quand l’occasion de les rencontrer «en vrai» se présente, on se précipite au marché de Noël annuel du Collectif Créatif Etsy MTL qui aura lieu du 21 au 23 novembre prochain.

Cet évènement aura lieu dans le cadre féérique de la Salle des Pas Perdus de la Gare Windsor. Plus de 160 créateurs et designers locaux y seront présents. Leurs stands offriront une variété d’objets décoratifs, d’accessoires de mode, d’ustensiles pour la maison, de créations culinaires et de jouets pour enfants. Le tout est fabriqué dans un souci d’éthique et de qualité. Il y aura notamment la marque de sacs et d’accessoires en cuir Veinage, la fabricante d’objets en papier Lili Graffiti, la boutique de bijoux minimalistes Prysm et la potière Cybele Ceramic.

Acheter autrement grâce à Etsy

Lancé le jour même du vendredi Fou, ce rassemblement organisé par le Collectif Créatif Etsy MTL vise aussi à sensibiliser les acheteurs à la consommation responsable et à leur offrir la possibilité de magasiner des cadeaux de Noël responsables. Selon le plus récent Baromètre de la consommation responsable, près de 30% des Québécois déplorent ne pas avoir suffisamment accès à des produits écoresponsables lorsque vient le temps de magasiner.

«Chaque dollar dépensé dans un produit conçu et fabriqué localement reste dans notre communauté et a un impact direct sur notre économie locale, explique Melina Serangelo, cofondatrice du Collectif Créatif Etsy MTL. Prendre le temps de visiter notre marché éphémère avant le temps des fêtes, c’est l’occasion d’acheter des produits uniques, de qualité et fabriqués ici avec amour et soin.»

Il sera également possible de se rassasier au détour de kiosques gourmands. Seront disponibles, entre autres, les collations protéinées de MTL Jerky, les caramels onctueux de La Lichée et les pâtisseries décadentes du salon de thé Le monde est scone.

L’accès au site est gratuit.