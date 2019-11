6 idées de cadeaux consommables pour un Noël zéro déchet

Dans un peu plus d’un mois, nous célébrerons Noël. Avec le sapin et le calendrier de l’avent, les cadeaux sont l’un des symboles forts de cette fête. Mais entre les vêtements flambants neufs, les objets plastiques en tous genres, l’achat de décorations et les paquets cadeaux, cette période de fin d’année chérie par le plus grand nombre d’entre nous n’est pas sans impact négatif sur la planète.

Pour limiter sa production de déchets en cette période festive de fin d’année, les cadeaux représentent un bon levier d’action. Par « autrement », nous entendons consommables. Originaux et garantis zéro déchet, les cadeaux consommables présentent l’avantage de pouvoir se personnaliser en fonction des goûts de ses proches et d’éviter de culpabiliser à la vue des montagnes de papiers cadeaux déchirés trônant au pied du sapin. Voici quelques sources d’inspiration.

Une place de spectacle

Un billet pour le concert de Madonna, pour un ballet d’exception ou encore pour assister au ciné-concert de Grease à Paris… Lorsqu’il s’agit de culture, le choix ne manque pas.

Un voyage

Selon un récent sondage commandé par Tripadvisor, 61% des Français rêvent de recevoir un voyage en cadeau de Noël. Escapade romantique à Prague, séjour au ski, retraite dans un ashram en Inde… Les idées varient selon les budgets. Mais une nuit dans un hôtel local au cadre bucolique fera probablement tout aussi bien l’affaire.

Un saut en parachute

Pour un ami casse-cou ou une cousine en quête de sensations fortes, qui a toujours rêvé de sauter d’un hélicoptère en plein vol pour s’élancer dans les airs. Plusieurs écoles de parachutisme proposent des tarifs spécial cadeaux. On peut aussi opter pour les coffrets cadeaux estampillés « aventures ».

Un atelier

A l’ère du « do it yourself », les ateliers ont le vent en poupe. Là encore, la palette de choix est très large : atelier pâtisserie pour les fins gourmets, création de cosmétiques pour les adeptes du zéro déchet, création de terrarium pour les amoureux de la nature etc…

Un bon pour un Escape Game

Véritable carton en Europe et dans le reste du monde, l’escape game a conquis l’Hexagone depuis déjà plusieurs années, si bien qu’on trouve des salles dans de nombreuses villes françaises. Le concept de ce jeu d’évasion grandeur nature consiste à « enfermer » une équipe de joueurs dans une pièce. Ces derniers auront une heure pour résoudre des énigmes plus ou moins difficiles qui leur permettront de s’échapper. Les tarifs varient selon le nombre de joueurs, mais la plupart des enseignes proposent des bons cadeaux.

Une caisse de bouteilles de vin

A l’approche des fêtes de fin d’année, les cavistes et les vignerons concoctent avec soin des sélections de leurs meilleures cuvées. L’occasion de ravir les papilles d’un amateur de vin de son entourage. On peut acheter les coffrets directement à la propriété, sur internet ou, selon les préférences, chez le caviste de son quartier.