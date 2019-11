Huit livres qui mettent en appétit

Tant les cuisiniers en herbe que les as du couteau éprouveront du plaisir à dévorer ces livres gourmands.

Parcours sucré

Dans ce quatrième ouvrage, le pâtissier Patrice Demers rend hommage à ceux et à celles qui ont marqué son parcours. L’auteur propose donc, en plus de recettes alléchantes, des portraits des professionnels qui ont croisé sa route de manière significative, ajoutant au plaisir des gourmets.

Parcours sucré, Patrice Demers, 45$, Éditions La Presse

Végé gourmand

Quoi de plus alléchant pour végétaliser son alimentation que des recettes à la fois simples à préparer, savoureuses et nutritives? Dans cet ouvrage, Linda Montpetit, nutritionniste gourmande, dévoile ses secrets culinaires. Pour se régaler sainement et surprendre ses papilles!

Végé gourmand, Linda Montpetit, 30$, éditions Modus vivendi

Olive + gourmando: le livre de recettes

Plus de 20 ans après l’ouverture du restaurant Olive + gourmando, la chef Dyan Solomon publie son premier ouvrage. Plus de 150 recettes y figurent, de la salade #24 à la ricotta maison, en passant par les fameux brownies d’Olive. Une œuvre qui montre l’évolution du paysage gastronomique montréalais.

Olive + gourmando: le livre de recettes, 40$, KO éditions

Recevoir en grand à petit prix

Considéré comme un des meilleurs chefs du monde, Jérôme Ferrer partage son savoir dans ce nouvel ouvrage et présente des façons de recevoir comme un chef à coût raisonnable. Environ une centaine de recettes illustrées sont présentées selon l’ordre de progression du menu.

Recevoir en grand à petit prix, Jérôme Ferrer, 40 $, éditions La Presse

Downton Abbey: le livre de cuisine

Les amateurs de la populaire série télévisée Downton Abbey seront aux anges en recevant ce livre, qui comprend les 100 recettes officielles issues de l’univers du feuilleton anglais. Ponctué de dialogues et de photos de la série, l’ouvrage plonge le lecteur dans les dîners traditionnels de l’époque.

Downton Abbey: le livre de cuisine, Annie Gray, 60$, éditions Marabout

Planches à partager

Les Québécois sont de plus en plus friands de plats à partager! Ce livre vous aidera à concocter les plus belles et les plus savoureuses planches. Pour l’apéro, le brunch ou un souper tapas, vous ne serez jamais à court d’idées grâce aux 30 planches proposées dans cet ouvrage.

Planches à partager, Sabrina Fauda-Role, 19$, éditions Marabout

L’apéro au Québec

Rose Simard et Max Coubès, de 1 ou 2 Cocktails, mettent les alcools locaux à l’honneur dans cet ouvrage. Ils vous convient aussi à une tournée du Québec à la rencontre des artisans qui font de l’heure de l’apéro un moment magique. Des recettes de cocktails, des reportages et des techniques de bar pour réussir ses cocktails à la maison.

L’apéro au Québec, Rose Simard et Max Coubès, 30$, KO éditions

Cuisine de pêche

Après Cuisine de chasse, le chef Stéphane Modat propose de découvrir le potentiel gastronomique des lacs et des rivières d’ici dans son nouveau livre. En plus d’apprendre à apprêter des poissons locaux, le lecteur partira à l’aventure sur le territoire québécois au fil des photos de Frédéric Laroche.

Cuisine de pêche, Stéphane Modat, 40$, Éditions La Presse