Un guide pour les amoureux de la vigne et un produit québécois unique

Un guide pour les amoureux de la vigne

Le sommelier Philippe Lapeyrie présente pour une neuvième année son guide des bouteilles préférées à découvrir pour bien boire en toute occasion. Les fiches techniques des vins rouges, blancs, rosés et mousseux permettent aux amateurs de profiter au maximum de leur nectar préféré. À cela s’ajoutent des commentaires de dégustation et des suggestions d’accords mets et vins qui guident les lecteurs vers des choix correspondant à leurs goûts et à leurs besoins.

Le Lapeyrie 2020, Philippe Lapeyrie, 20$, aux Éditions de l’Homme

Un produit québécois unique

Les Spiritueux Iberville est une entreprise montréalaise qui produit des alcools combinant l’esprit italien traditionnel et des ingrédients québécois. Le produit le plus distinctif de la gamme est sans contredit l’amaretto Miele. Lancé en octobre dernier, c’est le premier amaretto au monde à avoir été conçu avec du miel. Et du miel québécois, il va sans dire! Au nez, c’est d’abord le noyau d’abricot typique qui titille les parois nasales. Au goût, la camomille et le gingembre s’allient pour offrir une délicate fraîcheur.

Miele, 30$, à la SAQ