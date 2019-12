Un Noël à Buckingham Palace

Et si au lieu du traditionnel sapin vert et rouge qui vient indéfiniment accompagner vos fêtes de fin d’année, vous vous offriez un arbre couronné? C’est possible, en conviant quelques membres de la famille royale britannique, ainsi que quelques artefacts rappelant la Perfide Albion.

La meute des corgis

Attributs éternels de la Reine, la ligne des corgis d’Elizabeth II s’est éteinte l’année dernière, annonçant la fin d’une époque. Vous êtes nostalgiques? Venez donc honorer la mémoire de ces pauvres bêtes en ornant votre conifère des décorations de Noël à l’effigie de ces petits animaux. La première, à retrouver chez Selfridges, nous propose une bête à l’allure digne et stricte. La seconde, signée Christmas Company se veut un peu plus décontractée et rieuse.

Renseignements: Selfridges

Christmas Company

Les deux petits derniers

La dernière décennie a vu la famille royale s’agrandir. Avec deux mariages, mais aussi avec une série de naissances, dont une en 2018 avec le petite Louis, et une seconde en 2019 avec le petit Archie. Deux nouveaux petits membres qui viennent donc perpétuer la dynastie, à qui l’on a dédié deux décorations de Noël: un berceau pour Louis, et une cigogne pour Archie.

Renseignements: British Isles Online

Royal Collection Shop

L’architecture du pouvoir

La monarchie britannique est associée à plusieurs édifices de légende. À commencer par le célébrissime Buckingham Palace, résidence officielle des souverains britanniques, dont vous trouverez une reproduction miniature sur le Royal Collection Shop. Toujours dans la même boutique, vous trouverez un tout aussi miniature trône, ustensile nécessaire à l’exercice du pouvoir. Autre petite propriété de la couronne pas vilaine, le château de Windsor que l’on reconnaît à sa Tour Ronde.

Enfin, vient ce lieu indissociable de la couronne, Westminster Abbey. Y sont célébrés les heureux événements comme le mariage de Kate et William, mais aussi plus malheureux comme les funérailles de la regrettée Lady Di.

Renseignements: Royal Collection Shop

Christmas Collection

The Queen

Tout en haut de la pyramide, on trouve Elisabeth, Reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne, d’Irlande du Nord, et d’autres états. Elle peut aussi se targuer d’être le souverain britannique ayant régné le plus longtemps.

Renseignements: Liberty