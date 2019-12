7 cadeaux pour nos amis les animaux

Les pitous, minous et autres bibittes à plumes et à poils adorent les gâteries et les cadeaux. N’oubliez pas vos fidèles compagnons à Noël et offrez-leur un petit quelque chose qui fera leur bonheur.

Jouet des Fêtes Furzz pour chiens

Parfait pour les pitous qui ne peuvent s’empêcher de mâchouiller leur jouet, ces animaux en peluche contiennent un couineur dans la tête et ont un corps sans rembourrage. Ils peuvent ainsi être secoués et mordillés sans dégâts.

13$, chez Mondou

Escabeau

Entièrement en bois, cet escabeau pour chiens ou pour chats est idéal lorsque votre boule de poil commence à se faire vieille et que le divan et le lit deviennent inatteignables. Léger et pratique, il se déplace aisément d’une pièce à l’autre.

40$ chez Homesense

Maison des Fêtes pour chats avec grattoir, jouet et herbe à chat

Cette maison des Fêtes pour chats est une petite cachette que votre animal adorera! Elle est munie d’un grattoir amovible, d’un petit jouet en forme de pain d’épices et d’herbe à chat. Des heures de plaisir pour minet!

15$, chez Mondou

Laisse intelligente

Cette laisse est munie d’un système d’éclairage pour plus de sécurité la nuit et d’un système intelligent qui permet d’enregistrer le temps des promenades. Liée à l’application Petkit, cette laisse peut être synchronisée avec un téléphone portable.

22$, chez Marshall’s

Gâterie santé à gruger

Original et excellent pour la santé buccale des chiens, ces bois de cervidé à mâcher sont proposés par la compagnie québécoise Dentler. Offerts en plusieurs formats, pour les chiens petits à très grands.

À partir de 20$, chez Pattes et griffes

Manteau d’hiver

Ce mignon manteau à motif d’orignal pour chiens fera craquer les passants au cours de votre prochaine marche. Il est muni d’une petite poche sur le dos, idéale pour recevoir un sac à déchets. Taille: petit, moyen et grand.

À partir de 17$, chez Homesense

Coussin reine

Ce lit douillet pour chiens ou pour chats est moelleux comme tout! En forme de couronne, de couleur rose tendre et à la texture duveteuse, il convient aux décors les plus éclatés.

35$, chez Winners