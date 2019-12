La Baie d’Hudson dévoile sa première gamme de beauté

La chaîne a dévoilé «Les Essentiels», une nouvelle gamme de beauté qui devrait être proposée en ligne et dans ses boutiques courant décembre. Cette collection garantie sans cruauté animale, ne contient pas de paraben, de sulfates ni de phtalates, et va du mascara au gel à sourcils en passant par le sérum pour le visage.

«Cette collection a été spécialement conçue pour rassembler des ingrédients naturels dynamiques et la fonctionnalité grâce à une sélection inclusive qui aidera les Canadiennes à avoir confiance en elles», a commenté Brittny Robins, qui a développé la ligne pour l’enseigne via son entreprise By Britt.

«La première collection beauté signature de la Baie d’Hudson est non seulement une opportunité pour nous de donner notre point de vue sur des essentiels beauté simples et cependant sophistiqués, mais aussi pour encourager et s’associer à un talent canadien comme Brittny qui a fait ses preuves grâce à sa profonde expertise et passion pour l’industrie», a ajouté Catherine Kelly, vice présidente de Cosmetics chez la Baie.

La collection «Les Essentiels» démarre avec un sérum pour le visage, une base de maquillage, un mascara, un gel à sourcils, un sérum pour les lèvres et des rouges à lèvres. Des masques, des pinceaux et un vanity durable viennent compléter cette collection.

La Baie d’Hudson n’est pas la première grande enseigne à doper son offre en cosmétiques. Primark a dévoilé une gamme de make-up végan en août dernier, alors que Lululemon avait introduit sa première collection de soins cutanés en juin. Target, Topshop et Urban Outfitters ont aussi commercialisé des lignes de beauté maison ces dernières années.