Des vins passe-partout pour les soupers «potluck»

Le temps des Fêtes est à nos portes et déjà les partys de bureau ont lieu un peu partout. Quoi apporter lorsqu’on ne sait pas ce qu’on va manger et qu’on nous invite à une formule «potluck» où chacun doit arriver avec un plat? Voici trois vins passe-partout, des valeurs sûres qui plairont à bien du monde, si on veut bien les partager.

Vieux Château d’Astros 2018

Pour les entrées et les amuse-gueules, comme nos röstis au saumon fumé dont vous trouverez la recette ci-contre, un rosé est tout indiqué! Ce Côtes de Provence, provenant d’un domaine familial fondé en 1802, est un gage de qualité… et de bonheur en bouche ! Un vin élégant aux notes florales et fruitées (fraise, pêche et écorce d’orange), sec et désaltérant. Il ira à merveille avec la ricotta crémeuse aux herbes et le saumon fumé en raison de sa texture un peu ronde, de sa pointe d’acidité et de sa belle longueur qui tient tête au ca­piteux poisson. Attention, ce vin se boit tout

seul!

Vin rosé, Côtes de Provence

Code SAQ: 10790843

Prix: 18,35$

J.M. Fonseca Albis Peninsula de Setubal

Pour les salades, la couronne de crevettes, les œufs mimosas, les sandwichs au poulet pas de croûte, les fromages ou n’importe quel poisson blanc, on choisit ce portugais! Il faut dire que les vins portugais ont la cote en ce moment, et pour cause – on n’a qu’à regarder leurs petits prix. Celui-ci nous vient de la péninsule de Setubal et plaira assurément par son côté simple et sa texture souple. Un assemblage de cépages locaux le compose, dont le célèbre moscatel de Setubal, un raisin aromatique qui présente des notes de miel et d’amande. Ici, on le boit sec. À prendre sans prétention et

en toute convivialité.

Vin blanc, Portugal

Code SAQ : 00319905

Prix : 11,70$

Domini Veneti Raudii Corvina Merlot

Dans une formule «potluck», on peut retrouver de tout, mais souvent on a quelques pizzas, des viandes rouges, un filet de porc, des brochettes de poulet ou des bouchées de canard. On veut donc un vin plutôt goûteux. Pourquoi pas un italien moyennement corsé? Fait de corvina (70 %) – cépage des valpolicella et des amarone –, il contient aussi du merlot pour plus de rondeur. On aime ses notes de cerise noire, ses saveurs rappelant la torréfaction et les fruits rouges. Un vin aux tannins accessibles qui a de la classe, mais qui reste abordable en prix et en bouche!

Vin rouge, Italie (Vénétie)

Code SAQ: 13892968

Prix: 19,35$

Recette

Rösti au saumon fumé et fromage ricotta

Portions : 4

INGRÉDIENTS

750 g de pommes de terre, épluchées et râpées

1 œuf

1 c. à soupe de farine

Sel et poivre noir

2 c. à soupe d’huile de canola

3 c. à soupe de ricotta Tre Stelle

5 brins de ciboulette, ciselés

1 petite échalote française, ciselée

1 filet d’huile d’olive

4 tranches de saumon fumé

12 branches d’aneth

PRÉPARATION

Essorer les pommes de terre râpées à l’aide d’un linge de cuisine propre et les déposer dans un saladier. Ajouter l’œuf et la farine. Saler et poivrer généreusement, puis mélanger. Dans une petite poêle anti-adhésive, chauffer l’huile de canola à feu moyen. Verser trois grosses cuillères à soupe de préparation de pommes de terre dans la poêle, et les écraser un peu pour former trois röstis. Faire cuire 5 minutes, retourner et poursuivre la cuisson 5 minutes de l’autre côté. Déposer les röstis sur un papier absorbant. Renouveler l’opération avec le reste du mélange de pommes de terre. Mélanger la ricotta avec la ciboulette, l’échalote française, l’huile d’olive, du sel et du poivre dans un petit bol. Tartiner les röstis avec la préparation de fromage, puis surmonter d’un morceau de saumon fumé. Décorer avec un brin d’aneth.

Recette d’Ignès Gauthier, en collaboration avec Tre Stelle