Cinq nouveautés gourmandes à essayer d’urgence

Les artistes culinaires d’ici et d’ailleurs sont bourrés de talent! Ils proposent régulièrement des produits de qualité fabriqués avec des ingrédients innovants. Voyez ce qui vient tout juste d’apparaître sur nos tablettes.

Huile de chanvre Orijin

On parle de plus en plus de l’huile de chanvre en raison de ses vertus nutritionnelles, mais elle est plus que ça! Elle a une belle robe vert kaki et une texture brouillée qui captive. Ses arômes sont subtils, et son goût est… surprenant! Le côté herbacé arrive en premier en bouche, mais des saveurs rondes et grasses comme la noisette et la moelle de bœuf offrent une belle finale. Idéale pour les salades, les carpaccios et autres délices crus.

18$, au orijin.bio et chez les détaillants participants

Panettone de Stefano

Le nom de Stefano Faita est connu de tous les Montréalais. Après l’ouverture de restaurants italiens, la commercialisation de ses sauces, saucisses et pizzas congelées, le voilà qui revient à la charge en proposant un panettone, juste à temps pour Noël! Offert en trois parfums: original, chocolat et citron. Moelleux, briochés, fourrés de crème et de fruits confits, les panettones de Stefano nous donnent un aperçu des Noëls traditionnels italiens.

Croûtes à pizza au chou-fleur

Metro Irrésistibles Naturalia propose un produit qui change la perception des pizzas congelées. Ses croûtes au chou-fleur sans gluten remplacent avantageusement la traditionnelle pâte à pizza. Il est possible d’acheter des croûtes nature ou de choisir les deux options garnies: Alfredo aux épinards et Margherita. La saveur subtile laisse la place aux garnitures et la texture croustillante séduira les plus réfractaires.

9$, emballage de 2 croûtes, chez Metro

Bière Quinas

Une nouvelle blonde portugaise est arrivée à Montréal! Fabriquée à Santarém, cette Lager Premium est d’une belle couleur dorée, et sa saveur, légère et très rafraîchissante. L’eau, le malt, l’orge, le houblon et la levure qui la composent viennent du Portugal, ce qui lui confère des subtilités d’arômes et de goût agréables à découvrir. Un petit voyage le temps d’une bonne broue!

15$, 6 bouteilles, à la SAQ

Mont Rocher

L’entreprise québécoise Prana réinvente un classique de Noël. Le Mont Rocher, offert en exclusivité sur le web et en quantité limitée pour les Fêtes, est assurément un produit à mettre dans un panier cadeau. Végétaliennes, faites de pâte de dattes, de chia moulu, de beurre de noisettes, de chocolat, d’amandes, de noisettes, de poudre de cacao et de riz soufflé, ces petites douceurs se dévorent en un rien de temps!

8$, boîte de 12 rochers, au pranasnacks.com