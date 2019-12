5 cadeaux de dernière minute

Plus que quelques jours avant Noël… Entre les préparatifs et les imprévus de dernière minute, difficile de trouver le temps et l’inspiration pour terminer ses cadeaux. Pas de panique, Métro vous souffle cinq idées qui feront plaisir à coup sûr.

Direction les salles obscures

L’année à venir s’annonce riche en sorties de films, avec des superproductions attendues, mais aussi des longs métrages indépendants, comme Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Si vous voulez combler vos proches cinéphiles, les différentes cartes-cadeaux proposées par la Cinémathèque, le Cinéma Moderne et les cinémas du Parc, Beaubien et du Musée sont parfaites!

Un peu de verdure

Apportez un peu de vie et de gaieté à un intérieur en offrant une plante. Il suffit d’un passage éclair chez le fleuriste du coin et le tour est joué! Cactus, succulente, fougère, orchidée – le choix est vaste et les prix sont en général abordables. Et c’est aussi bien plus durable qu’un bouquet de fleurs, qui fane rapidement.

Appuyer ses artistes et athlètes préférés

Vous pouvez aussi donner des billets aux amateurs de sport, de théâtre, de musique ou de danse pour qu’ils puissent assister aux matchs ou aux spectacles qu’ils aiment. Canadien, Impact, Céline Dion, Ozzy Osbourne ou encore Tame Impala – le choix est vaste et il semble difficile de se tromper. De plus, le fait de pouvoir acheter des billets en ligne permet de gagner du temps, ce qui n’est pas à négliger durant les Fêtes.

Les pieds sous la table

Voilà une idée qui réjouira les gourmets et les gourmands. Si vous connaissez les restos préférés de vos amis et des membres de votre famille, n’hésitez pas une seconde et communiquez avec l’établissement en question pour vous procurer un chèque-cadeau. Et si vous voulez trouver un lieu original, vous pouvez toujours consulter la section Art de vivre de notre site, qui regorge de bonnes adresses.

Par ici la visite

Et parce que la culture n’a pas de prix, les abonnements annuels aux différents musées de Montréal sont un bon moyen de gâter votre entourage. Être VIP du Musée des beaux-arts de Montréal ou membre du MAC ou de Pointe-à-Callière, par exemple, permet un accès privilégié, souvent en avant-première, aux expositions temporaires et aux collections permanentes. Un incontournable de Noël!