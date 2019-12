Les bienfaits du ski alpin

Ça y est, l’hiver est de retour et les pistes de ski alpin sont enfin ouvertes! Sportif aguerri ou néophyte, on peut s’adonner au ski à tout âge pour jouir des nombreux bienfaits de cette activité parmi les plus prisées de la saison froide.

En santé des pieds…

Sans contredit un excellent exercice physique, le ski alpin fait travailler tout le corps.

En plus d’améliorer l’équilibre, la coordination et l’agilité, il permet de tonifier nombre de muscles, notamment les quadriceps, les ischio-jambiers, les fessiers et les abdominaux.

Ce sport constitue par ailleurs un parfait allié minceur: l’exposition au froid sollicite constamment l’organisme, qui brûle alors une quantité impressionnante de calories.

… à la tête!

En plus de procurer beaucoup de plaisir, ce qui est assurément bon pour le moral, dévaler les pentes aide à chasser la déprime induite par le manque d’ensoleillement.

Et aux multiples bienfaits pour la santé mentale associés à la pratique sportive (réduction du stress, amélioration de l’estime personnelle, etc.) s’ajoutent l’impression de liberté et les sensations fortes qu’on éprouve en dévalant les pistes enneigées.

Une journée à la montagne est en outre une occasion idéale pour socialiser.

Bref, avec le ski, c’est le bien-être garanti!