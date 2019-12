Cinq spas à moins de deux heures de Montréal

Skyspa Spa Santé Corps et Âme La Source Bains Nordiques Förena Cité Thermale

Spa Natur’eau

Outre sa vue sublime sur les montagnes de Mandeville, cet établissement offre une expérience de spa nordique complète, avec un sauna finlandais, un bain turc, trois bassins tourbillonnants à l’extérieur, une chute nordique, une yourte de détente et une salle d’aromathérapie. Un bistro santé permet aussi de se restaurer dans un cadre idyllique.

22, chemin Natur’eau, à Mandeville

La Source Bains Nordiques

Entouré d’arbres et de gros rochers, cet espace de détente offre une tranquillité et un dépaysement sans pareils. Ses bains tourbillons extérieurs, son bain de vapeur, son sauna sec, ses chutes et bassins nordiques creusés à flanc de montagne, ainsi que ses aires de détente au cœur de la forêt en font une escapade incontournable, à seulement une heure de Montréal.

4200, rue Forest Hill, à Rawdon

Spa Santé Corps et Âme

Ce spa doté de bains nordiques d’eau salée – certains à l’intérieur, les autres à l’extérieur – offre la possibilité de réserver un bassin pour un groupe allant jusqu’à six personnes. Cette option rend l’expérience plus intime et constitue une activité mémorable pour un rassemblement entre amis ou, pourquoi pas, en famille. L’établissement propose également des massages et des soins esthétiques.

831, boulevard L’Ange-Gardien-Nord, à L’Assomption

Skyspa

Plus urbain, ce spa situé au sommet d’un édifice du quartier Dix30 possède des bains de vapeur, des bains chauds californiens, des chutes nordiques et des aires de repos où se relaxer tout en profitant d’une vue panoramique à couper le souffle. Ne manquez pas les événements à la belle étoile le vendredi et samedi soir jusqu’à minuit. Bon à savoir: on peut s’y rendre en autobus à partir de la station Bonaventure.

6000, boulevard Rome, à Brossard

Förena Cité Thermale

Projet colossal attendu depuis plusieurs années, l’espace Förena sera inauguré ce vendredi. Cette cité thermale proposera des bassins intérieurs et extérieurs ainsi qu’une zone de massothérapie dans un esprit à la fois zen et design, pensé pour rappeler les pays dont nous vient le rituel du spa nordique. Situé au pied du mont Saint-Bruno, c’est l’endroit idéal pour se réchauffer après quelques descentes en ski!

250, rang des Vingt-Cinq Est, à Saint-Bruno-de-Montarville