Partir l’année du bon pied!

Afin de compenser les abus faits pendant les Fêtes, les Québécois mettent souvent l’alimentation au cœur de leurs résolutions de fin d’année. La société HelloFresh propose des solutions afin que ces résolutions soient tenues une fois pour toutes!

En réalisant un sondage auprès de 500 Québécois, l’entreprise de repas prêts à cuisiner a découvert que 84% d’entre eux aiment cuisiner, mais que la recherche d’idées de repas et la course aux emplettes sont des aspects dérangeants pour 35% de ces cuisiniers en herbe.

Afin de rendre la tâche plus aisée et plus diversifiée, HelloFresh propose une méthode simple et efficace:

Le client choisit une boîte de prêt-à-cuisiner en ligne ou sur l’application mobile. S’il lui faut annuler une boîte une semaine, pas de souci! Le client reçoit la boîte à la maison; elle comprend tous les ingrédients proportionnés et les recettes, selon l’horaire qui lui convient. Le client cuisine le contenu de la boîte sans avoir à se demander: «Qu’est-ce qu’on mange pour souper?»

42% Quelque 42% des Québécois affirment vouloir manger plus équilibré.

La variété des repas

Outre l’aspect pratique du concept, qui requiert des visites au supermarché moins fréquentes et une économie de temps grâce aux ingrédients déjà mesurés, les boîtes de prêt-à-cuisiner permettent de manger des repas plus variés. L’étude révèle que les Québécois cuisinent souvent les mêmes repas semaine après semaine. En effet, les plats les mieux maîtrisés par ceux-ci sont:

les hamburgers (83%);

le pâté chinois (81%);

le macaroni au fromage (70%);

le ragoût (59%).

La flexibilité

Qu’on soit une personne seule, un couple ou un membre de famille nombreuse, on trouvera assurément une formule adaptée à nos besoins! Les menus sont élaborés afin de répondre aux envies et aux contraintes d’un grand nombre de gens, parmi lesquels on compte notamment les végétariens, les végétaliens, les cœliaques et les diététiques.