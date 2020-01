Premier vin mousseux importé de France offert dans les épiceries du Québec, Bù Blanc de Blancs est un vin léger et équilibré, proposant un excellent rapport qualité-prix. La collection de vins Bù a été soigneusement sélectionnée par Jessica Harnois et reflète bien toute l’expertise et la passion pour la viniculture de la célèbre sommelière.

Arrivé sur les tablettes des supermarchés et des dépanneurs juste à temps pour les Fêtes, le vin Bù Blanc de Blancs a fait les machettes à plusieurs reprises. La réputation des vins vendus dans les épiceries et les dépanneurs est peu reluisante au Québec, et la collection Bù vient changer la donne.

Avec sa robe jaune aux reflets dorés, Bù Blanc de Blancs s’ouvre sur des notes de poire et de pêche. En bouche, ses fines bulles caressent le palais, et son acidité et sa pointe de minéralité en font un vin mousseux délicat et rafraîchissant. Une légère douceur en fin de bouche vient harmoniser le tout.

Bù Blanc de Blancs, 14,50$, dans les supermarchés et les dépanneurs